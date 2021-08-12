【本地藝術】香港藝術館明起舉行水墨大師呂壽琨作品　同場亦有其他藝術家作品

▲ 香港藝術館明日（13日）起舉行「藝術要有形——呂壽琨的尋禪之道」展覽。同場展出呂壽琨多位同儕和學生的作品。（政府新聞處）

香港藝術館明日（13日）起舉行「藝術要有形——呂壽琨的尋禪之道」展覽，展出41幀香港水墨大師呂壽琨的館藏作品，以及11幀由香港中文大學文物館借出的藏品，讓觀眾認識這位現代水墨先行者的藝術創作歷程。

呂壽琨（1919－1975）是香港新水墨運動的先驅，在六十年代本地藝壇大放異彩，對現代水墨藝術的發展影響深遠。他精研中國歷代繪畫和西方現代藝術理論，透過臨摹中西經典作品，山水寫生，以及筆墨和構圖新形式的實驗，創作出獨特的水墨新風。

呂壽琨認為藝術必須有「形」。「形」本源於天地萬物所呈現的物象，而藝術家的創造才能成就藝術上的「形」。參觀者可從今次展覽中的「萬物有形」、「古今參悟之形」和「悟禪之形」展區，跟隨呂壽琨創作上的創新思維，了解他如何臨摹學習中西前輩大師，不斷提升筆墨技藝；透過觀察大自然和寫生，在身處的環境中發掘新「形」，並在創作中注入東方哲學思想，終成就了他獨特的禪畫系列。

呂壽琨在「尋禪之旅」中更積極教學，推廣水墨畫、中西哲學和美學理論。同場展出呂壽琨同儕和弟子、香港藝術家王無邪、吳耀忠、周綠雲、徐子雄、梁巨廷、畢子融和靳埭強的作品，呈現了呂壽琨在藝術教育及推動現代水墨藝術發展的貢獻。香港藝術館更取得呂壽琨於六十年代水墨畫課堂的珍貴錄音，並在展廳內播放有關精選聲帶，讓參觀者體驗大師的課堂，領悟其教學思想。

是次展覽亦加入多媒體元素，包括以擴增實境（AR）互動裝置，讓觀眾探索呂壽琨筆下的「形」。

展覽明日起至明年4月10日於九龍尖沙咀梳士巴利道十號香港藝術館二樓香港藝術廳舉行。有關展覽詳情及入場安排，請瀏覽網頁或致電2721 0116查詢。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定，使用者在進入博物館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。康樂及文化事務署呼籲參觀人士在到場前預先下載「安心出行」流動應用程式，並在進館前掃描「安心出行」二維碼。如選擇到場登記個人資料，由於登記程序需時，請預早到達，以免延誤參觀時間。

因應2019冠狀病毒病的最新情況，館方限制館內人數，所有進入博物館的人士進場前須使用酒精搓手液和接受體溫檢測，並須佩戴自備的口罩。十二歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入博物館和展覽設施。

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責任編輯：曾卓鋒