雲浩影自認是小丸子粉絲　雲姨應智越打卡展童真

▲ 雲姨細貓展場打卡。

雲姨 (雲浩影) 及細貓 (應智越) 日前現身櫻桃小丸子xStreet Fighter最強聯「萌」見面會，揚言自小是小丸子的忠實粉絲，家中更有不少小丸子產品及珍藏，因此百忙中亦特別抽空出席見面會。

雲姨並與春麗造型出場的小丸子大拍合照並走到化身街霸高僧達爾錫的爺爺友藏打卡裝置旁搞笑自拍，盡展童真一面！

見面會途中雲姨及細貓的粉絲亦因遇見偶像而十分驚喜，爭取機會近距離合照一番，其後二人均表示既興奮又難忘，並於「武術鍛鍊場互動體驗區」大鬥身手，笑言平常有做運動而訓練有素，應可挑戰更高難度關卡！