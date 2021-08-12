雲浩影自認是小丸子粉絲 雲姨應智越打卡展童真 娛樂 17:00 2021/08/12 分享： 熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 雲姨細貓展場打卡。 雲姨 (雲浩影) 及細貓 (應智越) 日前現身櫻桃小丸子xStreet Fighter最強聯「萌」見面會，揚言自小是小丸子的忠實粉絲，家中更有不少小丸子產品及珍藏，因此百忙中亦特別抽空出席見面會。 雲姨並與春麗造型出場的小丸子大拍合照並走到化身街霸高僧達爾錫的爺爺友藏打卡裝置旁搞笑自拍，盡展童真一面！ 見面會途中雲姨及細貓的粉絲亦因遇見偶像而十分驚喜，爭取機會近距離合照一番，其後二人均表示既興奮又難忘，並於「武術鍛鍊場互動體驗區」大鬥身手，笑言平常有做運動而訓練有素，應可挑戰更高難度關卡！ 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR成員】網民發現教主+AK曾齊為陳慧琳MV伴舞 Anson Lo激罕All back髮型 今日 12:53 【MIRROR成員】網民發現教主+AK曾齊為陳慧琳MV伴舞 Anson Lo激罕All back髮型 【香港小姐2021】港姐真人騷似足《全民造星》+《Mirror Go》 類似內容MIRROR都曾做過？ 13:33 2021/08/11 【香港小姐2021】港姐真人騷似足《全民造星》+《Mirror Go》 類似內容MIRROR都曾做過？ 【MIRROR成員】JUPAS明放榜Tiger拍片打氣 邱傲然首次跳Solo鼓舞考生︰勇於追夢 12:29 2021/08/11 【MIRROR成員】JUPAS明放榜Tiger拍片打氣 邱傲然首次跳Solo鼓舞考生︰勇於追夢 你可能感興趣 【MIRROR成員】網民發現教主+AK曾齊為陳慧琳MV伴舞 Anson Lo激罕All back髮型 今日 12:53 【MIRROR成員】網民發現教主+AK曾齊為陳慧琳MV伴舞 Anson Lo激罕All back髮型 【香港小姐2021】港姐真人騷似足《全民造星》+《Mirror Go》 類似內容MIRROR都曾做過？ 13:33 2021/08/11 【香港小姐2021】港姐真人騷似足《全民造星》+《Mirror Go》 類似內容MIRROR都曾做過？ 【MIRROR成員】JUPAS明放榜Tiger拍片打氣 邱傲然首次跳Solo鼓舞考生︰勇於追夢 12:29 2021/08/11 【MIRROR成員】JUPAS明放榜Tiger拍片打氣 邱傲然首次跳Solo鼓舞考生︰勇於追夢 全民造星 雲浩影 應智越 歌手 櫻桃小丸子