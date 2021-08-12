【選委會選舉】共接獲1056份提名表格　社福界等13個界別現競爭

▲ 選委會選舉提名期今結束。（梁偉榮攝）

選舉委員會選舉提名期今截止，最後一日再收到23份提名，累計接獲1,016份候選人提名表格，40份指定團體提名表格。雖然極大部分界別已事先協調參選名單，惟最終仍有13個界別出現競爭，集中在專業界，當中以社福界最激烈，23人競逐12席，其次為醫學及衞生服務界，24人爭14席；勞工界則有72人爭奪60席。

▲ 總商會總裁梁兆基。（梁偉榮攝）

過往屬民主派票倉的社福界有23人競逐，亦是罕有地有非建制派人士參選的界別，包括「中間派」新思維主席狄志遠，及報稱「獨立民主派」的西貢區議會主席周賢明。

其他有競爭的界別，還有商界（第三）、金融服務界、保險界、教育界、法律界、科技創新界、中醫界，及建築、測量、都市規劃及園境界，第四界別的港九和新界分區委員會2個界別亦出現輕微競爭。

▲ 潘樂陶今再現身政總。（梁偉榮攝）

另外，選舉事務處表示，選舉主任將於本月23日，在會展以抽籤方式決定有關界別分組候選人姓名在選票上的排列次序，以及分配展示選舉廣告的指定位置。而資格審查委員會將在提名期結束後14天內，在憲報刊登公告，宣布獲有效提名的候選人。

●13個須進行選舉的界別

第一界別：

商界（第三）→18（17）

金融服務界→17（16）

保險界→21（17）

第二界別：

社福界→23（12）

醫學及衞生服務界→24（14）

建築、測量、都市規劃及園境界→17（15）

中醫界→16（15）

教育界→14（13）

法律界→16（15）

科技創新界→15（14）

第二界別：

勞工界→72（60）

第四界別：

港九分區、滅罪、防火委員會→78（76）

新界分區、滅罪、防火委員會→82（80）

註：（）內為該界別選舉產生議席數量

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記者：林曉君