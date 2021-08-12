【JUPAS放榜】兩大醫學院取錄321名DSE生　港大取錄率51%低過承諾　非聯招IB生料增

▲ 今年港大經聯招取錄135名醫科生，佔學額51%，意味近半學額派予非聯招生。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（12日）放榜，兩大醫學院合共取錄321名文憑試（DSE）尖子，聯招收生人數連續2年下跌，較前年減15%；港大醫學院更只取錄135人，按年減少一成，僅佔學額51%，意味近半學額派予非聯招生；中大醫學院連續2年只取錄186名聯招生，聯招取錄率維持7成，仍較前年大減22%。

有升學顧問指今年IB狀元人數倍增，料大學循非聯招入學取錄更多IB生。中大醫學院指，今年非聯招收生數字與去年相若，大部分為IB學生。

港大取錄135人 僅佔學額一半

今年有15,492人經聯招獲派8間資助大學或公開大學學士學位，比率38.1%創新高，而全港經聯招入讀醫科應屆文憑試考生有321人。據中大醫學院今日公布，共有186人獲中大醫學士課程取錄，佔265個新生學額70%，跟去年相同，但仍較前年239人，大減22%。詳情即看：【下一頁】

港大醫學院至截稿前未有公布今年收生數據，據中大公布數據推算，餘下135名聯招醫科生獲港大取錄，佔學額51%，較去年57%，減少6個百分點，亦距離港大醫學院承諾的75%取錄率更遠；亦意味餘下49%、130個學額，須循非聯招收生，取錄國際文憑大學預科課程（IB）及普通教育高級程度證書（GCE A-levels）等考生。

早前表明擬留港讀醫的5名應屆DSE狀元，4人將入讀中大醫學（環球醫學領袖培訓專修），包括女拔「超級狀元」陳愷盈、聖士提反女子中學陳樂融、伊利沙伯中學梁博賢及英華書院程朗。2名狀元獲港大醫學院取錄，包括嘉諾撒聖瑪利書院「超級狀元」余尚穎，但據悉獲取錄的另一名女拔狀元李卓藍日前已離港赴英，準備升讀劍橋大學法律系。詳情即看：【下一頁】

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，兩大醫學院聯招取錄率差異，反映近年較多DSE尖子傾向首選中大，中大環球醫學課程成功營造氣氛，「叻啲嘅同學先讀」，令聯招收生成績較港大理想。

IB狀元倍增 「神科」競爭大

不過，今年IB滿分狀元人數倍增至130人，或導致「神科」競爭更大。吳寶城指出，醫科課程主要是文憑試與IB學生競爭，文憑試高分尖子比例不變下，大學擇優而取，或取錄更多IB學生，從而加劇聯招生競爭。吳寶城相信整體學生人數下跌，加上移民潮下更多出國讀書，亦會影響大學考慮預留更多學額予非聯招生，尤其是收分較高分的學科。

中大醫學院院長陳家亮昨表示，疫情下應屆文憑試考生的生活和學習均面對前所未見的挑戰，但他們仍取得佳績，令他感到鼓舞。陳家亮指行醫是終生學習，過程中必定會遇到很多考驗和艱辛，盼學生能繼續保持不屈不撓的精神，堅守初心，昂首前行。

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記者：馮琪雅