【古詩文閱讀】教育局增9篇高中文言文建議篇章　日後或成文憑試指定考核篇章

▲ 教育局推出建議篇章。（黃悅晴攝）

教育局昨推出中文科「建議篇章」，涉及93篇古詩及文言文，建議全港中小學於2024/25學年或以前，將篇章加入中文科課程中。其中高中共有25篇建議文章，包括現時中學文憑試會考核的指定篇章，局方不排除將來會替換文憑試指定篇章。

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教育局昨日在網站公布93篇由專責委員會選定的建議篇章， 期望學生透過多讀經典文學作品，認識中華文化及豐富自身文化內涵。於高中階段有25篇詩詞及文言文，當中包括文憑試指定篇章，其餘則為左傳中的《曹劌論戰》、李密《陳情表》等，教育局總課程發展主任（中國語文教育）何燕萍表示，建議學習的篇章均是教師學生以往會接觸的文章，不是全然陌生，相信不會太難教授；她又指出，從擬卷及考評局角度出發，現時12篇指定篇章或在將來作出更換，如將來有更改，會從建議篇章篇目中選定新的指定篇章，之後會透過專責小組及課程發展會議等與前線老師溝通。

初小及高小階段則分別有20篇建議篇章，例如曹植《七步詩》、李白《靜夜思》、李白《早發白帝城》、朱柏廬《朱子家訓》等，詳情即看：【下一頁】

至於建議篇章會否擴展至包含白話文文章，何燕萍說，曾與委員會討論過，之後會再探討，她又指出，由於不影響課程架構，出版商不必一定更新教科書內容，教育局亦已將篇章賞析及教學設計等上載至網頁，讓老師參考。

中小學中國語文課程專責委員會主席招祥麒就說，委員會選出篇章時考慮到學生的能力，並選擇設合學生生活經驗、含中華文化品德情意、有寫作技巧的作品。他舉例，學生可在《遊子吟》中學到如何歌頌母愛的偉大，《岳陽樓記》中則可學到為家國服務的精神，他認為93個作品中，都有價值所在。

滬江小學本身亦有校本課程讓學生學習中華文化及文學，該校中文科課程發展主任兼副校長林淑操表示，學習古詩詞不一定是學艱深的詞語，反而是着重推廣文字當中蘊含的文化，學校教學時亦會配合生活經驗，讓學生更易吸收。她舉例，學校會教授《憫農(其二)》，並配合惜食及種植活動，讓學生明白食物得來不易的道理。

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記者：黃悅晴