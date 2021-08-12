  • 29°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 23:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】首次在魚檔進口魚及包裝檢出新冠病毒　土瓜灣街巿華記鮮魚店須強檢

社會 22:57 2021/08/12

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

曾接觸或處理土瓜灣街市1樓4號魚檔華記鮮魚人士須強檢。（資料圖片）

政府今晚（12日）要求於指定期間曾接觸或處理由一個指明魚檔出售的魚類的人士及身處4個指明地方的人士須於8月14日前接受檢測。受檢人士若在8月10日至8月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應食物環境衞生署食物安全中心自去年中起在進口層面抽取各類冷凍食品及其包裝樣本進行預防性2019冠狀病毒病檢測中，於今日（12日）首次驗出有進口魚類及其外包裝樣本檢測為陽性，為謹慎起見，曾接觸或處理由一個指明魚檔出售的魚類的人士須接受強制檢測。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

此外，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處四個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

衞生署衞生防護中心表示，今日正跟進一宗入口冰鮮魚樣本對2019冠狀病毒化驗結果呈陽性的事件。中心正進行相關流行病學調查及個案追蹤工作，密切接觸者會被安排往檢疫中心進行檢疫，中心亦已建議相關處所負責人徹底消毒處所。有關處所會被納入強制檢測公告，任何人士如曾於8月10至12日期間觸摸或處理經由相關指定地點出售的魚類，須於指明日期或之前接受強制檢測。 

8月12日強制檢測：

曾接觸或處理由指明魚檔出售的魚類的人士：

  • 土瓜灣馬頭圍道165號土瓜灣街市1樓4號魚檔華記鮮魚出售的魚類

屬再次檢測的指明地方：

  • 上環文咸東街40-44 號7樓及8樓WeWork：7月15日至25日超過兩小時的人士
  • 上環荷李活道 233 號荷李活商業中心地下 Elephant Grounds ：7月25日中午12至下午4時曾身處該處人士
  • 伊利近街28號萬城閣地下 Posto Pubblico：7月24日下午6時至10時曾身處該處人士
  • 中環奧卑利街17號地下Starting Over Espresso：7月24日上午11時至下午3時曾身處該處人士

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

相關文章

【警隊高層】袁旭健獲委任為警務處副處長　接替處長蕭澤頤前職位
今日 10:32
【警隊高層】袁旭健獲委任為警務處副處長　接替處長蕭澤頤前職位
【恢復探訪】下周三起12間急症醫院可探訪　探訪者須預約及接種兩針滿14日（附醫院名單）
今日 16:42
【恢復探訪】下周三起12間急症醫院可探訪　探訪者須預約及接種兩針滿14日（附醫院名單）
【醫療事故】六旬漢被連打兩針復必泰疫苗　負責營運盈健醫療：護士程序出錯已停職
今日 16:10
【醫療事故】六旬漢被連打兩針復必泰疫苗　負責營運盈健醫療：護士程序出錯已停職
【疫苗接種】內部電郵要求大型活動員工接種疫苗　旅發局指遵從政府防疫要求
今日 17:43
【疫苗接種】內部電郵要求大型活動員工接種疫苗　旅發局指遵從政府防疫要求
【海洋公園】水上樂園門票預售第4天　成人即加價至460元升幅逾4成
今日 18:32
【海洋公園】水上樂園門票預售第4天　成人即加價至460元升幅逾4成
【疫苗接種】今再多約6.6萬人打針　累計約364萬人已接種首劑疫苗
今日 22:19
【疫苗接種】今再多約6.6萬人打針　累計約364萬人已接種首劑疫苗

你可能感興趣

【警隊高層】袁旭健獲委任為警務處副處長　接替處長蕭澤頤前職位
今日 10:32
【警隊高層】袁旭健獲委任為警務處副處長　接替處長蕭澤頤前職位
【恢復探訪】下周三起12間急症醫院可探訪　探訪者須預約及接種兩針滿14日（附醫院名單）
今日 16:42
【恢復探訪】下周三起12間急症醫院可探訪　探訪者須預約及接種兩針滿14日（附醫院名單）
【醫療事故】六旬漢被連打兩針復必泰疫苗　負責營運盈健醫療：護士程序出錯已停職
今日 16:10
【醫療事故】六旬漢被連打兩針復必泰疫苗　負責營運盈健醫療：護士程序出錯已停職
新冠肺炎疫情 街市 疫苗 荷李活商業中心 新冠肺炎 中環 萬城閣 香港 上環

最高瀏覽

【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】
16:13 2021/08/09
【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】
【頒令破產】欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰坦言「世界任何地方都無哂錢」
今日 12:11
【頒令破產】欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰坦言「世界任何地方都無哂錢」
【耳機爆炸】28歲男子邊充電邊聽歌　藍牙耳機突然爆炸不治死亡
今日 13:01
【耳機爆炸】28歲男子邊充電邊聽歌　藍牙耳機突然爆炸不治死亡