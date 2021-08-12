【強制檢測】首次在魚檔進口魚及包裝檢出新冠病毒　土瓜灣街巿華記鮮魚店須強檢

▲ 曾接觸或處理土瓜灣街市1樓4號魚檔華記鮮魚人士須強檢。（資料圖片）

政府今晚（12日）要求於指定期間曾接觸或處理由一個指明魚檔出售的魚類的人士及身處4個指明地方的人士須於8月14日前接受檢測。受檢人士若在8月10日至8月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應食物環境衞生署食物安全中心自去年中起在進口層面抽取各類冷凍食品及其包裝樣本進行預防性2019冠狀病毒病檢測中，於今日（12日）首次驗出有進口魚類及其外包裝樣本檢測為陽性，為謹慎起見，曾接觸或處理由一個指明魚檔出售的魚類的人士須接受強制檢測。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

此外，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處四個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

衞生署衞生防護中心表示，今日正跟進一宗入口冰鮮魚樣本對2019冠狀病毒化驗結果呈陽性的事件。中心正進行相關流行病學調查及個案追蹤工作，密切接觸者會被安排往檢疫中心進行檢疫，中心亦已建議相關處所負責人徹底消毒處所。有關處所會被納入強制檢測公告，任何人士如曾於8月10至12日期間觸摸或處理經由相關指定地點出售的魚類，須於指明日期或之前接受強制檢測。

8月12日強制檢測：

曾接觸或處理由指明魚檔出售的魚類的人士：

土瓜灣馬頭圍道165號土瓜灣街市1樓4號魚檔華記鮮魚出售的魚類

屬再次檢測的指明地方：

上環文咸東街40-44 號7樓及8樓WeWork：7月15日至25日超過兩小時的人士

上環荷李活道 233 號荷李活商業中心地下 Elephant Grounds ：7月25日中午12至下午4時曾身處該處人士

伊利近街28號萬城閣地下 Posto Pubblico：7月24日下午6時至10時曾身處該處人士

中環奧卑利街17號地下Starting Over Espresso：7月24日上午11時至下午3時曾身處該處人士

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責任編輯：曾卓鋒