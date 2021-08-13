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【拉闊音樂會】MIRROR成員姜濤：有錢仲驚無人愛？　花姐聞言哭笑不得【有片】

娛樂 10:55 2021/08/13

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快問快答自爆顯露真性情，姜濤二選一寧願要錢唔要愛。

人氣王姜濤與同隊的MIRROR成員柳應廷（Jer），以及林家謙和Rapper Tyson Yoshi即將舉行拉闊音樂會。是次拉闊演出以「風火雷電」為主題，近日開始推出宣傳短片，其中姜濤在「快問快答」影片中講出不少真心話，更揚言錢與愛會選擇前者。

出名為食的姜濤，在快問快答中被問及多題與食相關的二選一問題，他透露與自助餐相比較為較歡打邊爐，比起唱到想唱的歌，更想要吃到好味的東西，而其中最出人意表的答案，是常穿冬天裝束的他，在怕熱和怕肚餓中，選擇了怕熱。

【Mirror狂熱】鏡粉媽媽想買姜濤代言月餅　阿仔搶購失敗遭埋怨：少少嘢都做唔到

（影片截圖）

【MIRROR星蹤】姜濤展可愛新舞姿拍廣告　跳舞贏取姜濤簽名禮品【內附詳情】

姜濤最怕減肥？

而「肥但靚仔」和「Fit但樣衰」，姜濤「秒回」選擇前者，並表示醜樣可以整容，但稍作思考後又謂：「唔係喎都可以減肥喎！」看來減肥對他來說確是個非常艱辛的任務。

當問到素顏和化妝時，姜濤選擇了素顏，在其對面的隊友阿Jer反問：「真係？」

（影片截圖）

姜濤寧願要錢不要愛？

問到「無限嘅愛」和「使唔晒嘅錢」，姜濤轉動他的腦筋直言：「我要使唔晒嘅錢，我有錢仲驚無人愛？係咪先。」

覺得自己回答得非常完美的姜濤大笑，令在鏡頭後的花姐也不禁大呼：「喂呀！」

【生死教育】姜濤新歌靈堂上向故友道別　寧養社工解構姜濤哀傷療癒之旅

（影片截圖）

多條問題中，最考起姜濤的是火影與炎柱中兩個人物二選人，姜濤思考良久，到最後甚至要大嘆一口氣才能說出答案火影，身邊三子都非常認真的一起考慮，覺得這題問題真的非常難答。

【拉闊音樂會】柳應廷覺姜濤有霸氣　期待跟林家謙+Tyson跳舞

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同場加映：柳應廷專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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