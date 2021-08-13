【兒童遇溺】5歲男童泳池遇溺拍水掙扎　家長救生員不察覺3分鐘絕望溺斃

▲ 5歲男童泳池溺水，但無人察覺，最終不幸離世。

帶小朋友到泳池游水，家長應從旁看管，避免意外發生。福建泉州一名5歲男童，近日與家人到游泳池游泳，期間孩子突然溺水，多次拍水掙扎求生，然而家長和救生員都沒有察覺，直至3分鐘後孩子才被撈上來，可惜已不幸溺斃。

據內地媒體報道，事發於泉州南安市水頭鎮，涉事的露天泳池呈不規則的橢圓形狀，分為淺水區和深水區兩部分，深水區水深約1.5米，泳池中還有一個由欄杆圍成的小池，作為淺水區，水深約30厘米。

▲ 男童被拉上岸後，昏迷不醒。（影片截圖）

拍水掙扎3分鐘

在8月10日（周二），5歲蔡姓男童跟著阿姨和另外兩名孩子到泳池游泳，當晚有不少泳客。蔡父提供了一段事發閉路電視畫面，影片可見，蔡姓男童在晚上8時12分30秒時於淺水區，半分鐘後與另一名男孩離開淺水區，兩人拿著漂浮板游向深水區。

不過，在8時13分15秒開始，孩子突然溺水，期間多次用手拍水掙扎，家長和救生員都沒有察覺，不久後沉入水中，直至3分鐘後孩子才被發現救上岸。

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父痛斥泳池無牌經營

蔡父指控，該游泳池沒有取得營業許可證，是無牌經營。事發時只有一名救生員當值，而按照規定，250平方米的游泳池，需要有3名救生員和1名指導員。對於兒子離世，蔡父非常心痛，

兒子溺水3分鐘後才被發現，錯過了寶貴的搶救時間，泳池的工作人員為什麼不能早點發現呢，不然我的兒子就不會這樣沒了！

當地相關部門調查證實，涉事泳池沒有取得當局審批的高危性體育項目經營許可證，屬於無牌經營，將依法沒收營業收入，並進行處罰。

不過，不少網民卻認為，家長都有責任，「現在的家長一出事就怪別人看不住自己家孩子，你是第一監護人，你自己孩子的命自己都不管，指望別人？」、「5歲那也真的太小了，大人是1分鐘都不能離開的」。

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責任編輯：王明芳