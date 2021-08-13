【新冠肺炎】新增5宗輸入確診個案　包括2名外傭感染變種病毒

▲ 消息指，本港今日（13日）無新增感染源頭不明個案。

新冠肺炎疫情稍緩，衞生署衞生防護中心公布，本港今日新增五宗確診個案，均從外地感染，涉及1男4女，年齡介乎16至69歲，他們分別從斯里蘭卡、坦桑尼亞、瑞士、美國，以及孟加拉抵港，個案詳情如下：

第12027宗：52歲女外傭，無病徵，7月25日乘坐UL896航班從斯里蘭卡抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，驗出帶有N501Y變異病異株

第12028宗：24歲女，無病徵，8月11日乘坐UL896航班從坦桑尼亞抵港，驗出帶有L452R變異病異株

第12029宗：16歲女，無病徵，8月8日乘坐LX138航班從瑞士抵港，入住尖沙咀香港喜來登酒店，暫未知是否帶有變異病異株

第12030宗：69歲女，8月11日發病，8月3日乘坐CX881航班從美國抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，她於4月7日及5月5日已在香港接種2劑科興疫苗，暫未知是否帶有變異病異株

第12031宗：33歲男外傭，無病徵，8月9日乘坐BG078航班從孟加拉抵港，九龍城富豪東方酒店，驗出帶有L452R變異病異株

另外，食物安全中心昨日公布，土瓜灣街市有進口冰鮮魚樣本檢出新冠病毒，市民如何清潔防感染，即看:【下一頁】

本港昨日（12日）錄得5宗輸入個案，患者分別由泰國、南韓、瑞士及新加坡抵港，其中4人身上帶有L452R變種病毒。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。至今本港個案累計12,026宗（包括12,025宗確診個案和一宗疑似個案），今日錄少於5宗初步確診。

同場加映，30多歲男子患肝癌，港大研究人工智能助診斷：

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記者：陳子謙