【校長專欄】「浪子」學生上課經常分心 鄧英喜中學校長鼓勵中文作文獲5**

▲ 校長的良方，鼓勵學生考獲佳績。

新一年文憑試又放榜，世界如常追訪尖子、狀元，讚賞他們的努力或聰明才智，我做媒體教育新聞時，就偏偏喜歡做一些師生一同並肩作戰的故事，充滿人情味，比一紙成績表更吸引我。



以下我講這位校長講一個師生相處的片段，某年的一個星期天，這位校長和先生帶著4歲多的兒子到添馬公園｢放電」，兒子在草地上和爸爸追著球，校長負責用手機捕捉難忘時刻。兒子玩得不亦樂乎，但其實一直心緒不寧，記掛著一位｢浪子」學生。



這位浪子在中文作文方面的表現一直都不穩定，考完校內模擬試後，並沒有依她指示交作文，本想由著他不去追他功課，讓這懶鬼受點教訓，但翌日就是考文憑試作文了，校長始終仍是放心不下。



最終，校長還是向先生告了假，讓他繼續陪兒子踢球，自己躲到海邊打電話去了。校長給了條題目，要浪子在半小時內構思好選材和立意，向她口頭作文。這次浪子回頭了，相當聽話，半小時後就回電話，校長就站在海邊和他談了許久如何改善作文。放榜當日，簡直喜出望外，中文科的作文卷，浪子竟然拿了5**，師徒自然是皆大歡喜。

而中文科另一分卷(綜合能力)，他也拿了5*，這倒是校長意料之內的事。這浪子很聰明，但不喜歡按部就班，上課也容易分心。校長當年倒給他開對了治好這病的｢藥方」，跟他說：「你在綜合能力卷很有潛力拿5，我要你成為我課堂的秘密武器，最高難度的問題要靠你解答，你要聆聽並綜合其他同學的答案，再加上自己創見，如果長期這樣訓練思維，保證你在綜合能力分卷拿5*。」

表面不羈內心好勝的浪子，自然從此上課｢耳聽八方」，開動腦筋，結果果然如校長所言。不羈的浪子，在文憑試取得佳績，進了香港大學修讀文學士及教育學士（語文教育），畢業後執教鞭，首屆文憑試放榜，他教的班別的中文科成績是考得最好的，作為師傅，當然老懷安慰。



這位就是博愛醫院八十週年鄧英喜中學校長李慧，這間學校以師生關係良好見稱。我相信，有效推動學生的學業成績進步，有時未必是學生有多聰明或有多勤力，而是一段密切的師生關係，不知大家有否試過，因為喜歡上某一科老師的課，那一科成績自然會提升，或者是上課特別留心，功課有心機去做，又或者很單純地「不想讓老師失望」。



校長也說：「學校最重要是建立一支具教育理想、關愛學生的教育團隊，使學生在愉快、和諧的學習氣氛下，充份發揮個人潛能。」做好老師及教好學生，就是學校既簡單又直接的教育工作。

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