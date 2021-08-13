【律政司】楊美琪獲委任為刑事檢控專員　上月底成為大律師

▲ 律政司今日（13日）宣布委任首席政府律師楊美琪為刑事檢控專員。（資料圖片）

律政司今日（13日）宣布委任首席政府律師楊美琪為刑事檢控專員，掌管律政司刑事檢控科，由今日起生效。楊美琪是經內部晉升暨公開招聘而獲選擔任該職。

刑事檢控專員屬律政專員職級（首長級（律政人員）薪級表第6點），負責指導刑事檢控工作，以及就刑事法的發展、執行與實施，提供意見。

律政司司長鄭若驊資深大律師歡迎是次委任。她表示楊美琪在刑事法領域的專業知識和經驗深厚，並具備優秀的領導才能，是推展律政司刑事檢控科重要工作的理想人選。

鄭若驊又指，楊美琪是一位具卓越才能和誠信的律師，深信她定能帶領刑事檢控科應付未來的挑戰，以公正持平的態度履行刑事檢控專員的職責。

楊美琪分別在1992年及1993年於英國和香港取得律師資格，其後在2021年7月成為大律師。她在取得法律資格後，累積了超過28年的法律專業工作經驗。楊美琪在1994年加入律政司刑事檢控科，任職檢察官，1996年晉升為高級檢察官。

她在2012年成為副首席政府律師，2019年再擢升為首席政府律師。自加入律政司以來，楊美琪除了在民事法律科工作過一段短時間外，大部分時間均在刑事檢控科工作。

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記者：陳子謙