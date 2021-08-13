【BB來了】岑杏賢9月「升呢」做媽媽　保持心情開朗免甲亢遺傳予BB

▲ 岑杏賢將於9月做媽媽。

岑杏賢（Jennifer）在去年與從事金融業的張嘉俊（Kelvin）結婚。在今年4月，因為岑杏賢在《愛．回家之開心速遞》的角色Icy突然消失，由此傳出岑杏賢有喜，不過她沒有直接回應此事。

到今年5月母親節當日，Jennifer終於在個人社交平台宣布懷孕。之後在7月初，她再在網上上載孕照，當時她表示已懷胎7個月，並在帖文中提到希望BB「Be Gentle」，似乎Jennifer暗示陀男B。

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岑杏賢患甲狀腺亢進症

預產期在9月的岑杏賢在今日接受雜誌訪問稱，當日得知「造人成功」一刻，單靠眼神望向丈夫，對方已知道太太有喜，夫婦可說是心靈相通，二人更深情相擁，喜極而泣。

可是患有甲狀腺亢進症岑杏賢，所以她自從陀B以來都保持心情開朗，免負能量累積而把甲亢遺傳給肚中BB。幸好，她早前進行身體檢查後，甲狀腺指數維持正常，令她放下心頭大石。

心情大好的她昨晚（8月12日）更在IG上載一張相片，她笑容滿面地面對住美食，並幽默地表示：「懷孕最正就係可以食勁多嘢都唔使擔心肚腩凸出。」

▲ 保持心情開朗就是最佳的藥物。

保持正能量思維

岑杏賢以前接受TOPick專訪曾回憶，在18歲那年因功課壓力大，由此患上甲狀腺亢進症。之後病情好轉，可是約在2015年復發：「有了上次經驗，症狀一發生，翌日即睇醫生兼驗血，惟當時食了1個月藥，身型突然爆脹。」即使她努力運動也未能減磅，跟病魔對抗近1年，令Jennifer一度萌生退出演藝圈的想法。

Jennifer後來經陳法蓉介紹專科醫生，該醫生發現她之前過量服藥，於是把用藥量由8粒改2粒，最後配合自然療法，慢慢康復過來。岑杏賢有感以發說：「一定要勇敢面對，接受它是你身體裏面的一份子，不要讓病患影響到生活，保持樂觀正面心態，因為心情一差就會影響至發作。」

而且她更因此培育充滿正能量的思維：「所以常常提着自己無論甚麼事 ，都一定有解決方法，只要你選擇正面去諗，心情就變得輕鬆得多。 」

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學以致用助人

其實Jennifer一向人美心善，本身畢業於布魯內爾大學心理學系的她，利用公餘時間考獲全球職涯發展師（GCDF）牌照，並在2018年修讀香港心理衛生會舉辦的精神健康急救課程，於職道生涯規劃輔導協會擔任輔導師。

她學以致用，邊當演員並邊做心理輔導師，更曾與朱千雪開設網上直播節目《心理急救室》，為有需要人士提供心理輔導。

▲ Jennifer擁有高學歷，而且人美心善。

Jennifer曾向TOPick稱，每位病經輔導後重拾笑臉，是她最大的滿足感：「他們跟我第一次見面都是最徬徨之時，失落到如跌落谷底一樣，但之後再見面時，發現他們重現笑容和希望，感謝我幫忙尋回出路，不再跌落谷底。每次見到他們走出困境我會覺得好有意義。」

同場加映：Jer專訪