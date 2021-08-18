【造美人】Stella由直播主參賽轉型當藝人　楊芷羚憑意志力成功減肥奪冠【內附餐單】

▲ 直播主Stella參加《造美人》，並憑意志力成功減肥奪冠。

ViuTV的選美真人騷《造美人》大玩破格，顛覆故有的傳統選美概念，吸引到一班為變美無所不用其極的女生參賽，觀眾見證著她們逐步蛻變，換化成現實中改善自己的動力。全場總冠軍楊芷羚（Stella）拼盡全力，把自己變得盡善盡美，同時亦成為了觀眾的推動力。

比賽結束1個多月，Stella坦言除外表上的改變，最大的不同是知名度提高了許多：「開頭播出時無人認得，直到贏了決賽、大家見到我的轉變，現在每次出街都會被認得。不會覺得不方便，但沒想到自己的影響力可以這麼大。」

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▲ 經過數個月來的地獄式減肥，Stella比之前更加上鏡。（黃建輝攝）

勉勵同路人

Stella由參賽初時的63KG，直到決賽以56.6KG的數字上磅，外表上已經有很明顯的改善。

而她的努力成為觀眾的推動力：「令我最印象深刻的，是聽到大家說見到我的轉變後都好想改變自己，不論減肥還是改變樣貌，見到我會令他們有衝動去變得更好。其實節目起初我們是為了自己去付出，原來我們代表了一部份女生、成為了變得更好的例子，最初的目的是為了自己，但最後卻影響了這麼多人。」

▲ Stella初參加《造美人》是的素顏模樣。（ViuTV發相）

減肥過程

參賽期間遇著新年、聖誕的長假期，Stella靠著堅忍的心，拒絕了當時所有的朋友餐聚，吃飯要「三餐全戒」：「三餐都要跟著減肥餐單去吃，早餐吃通粉已經是最飽肚的東西，其他都是吃沙律、雞胸肉、牛肉粒、清菜、蛋白，3個月每日都想相同的食物。」

這減肥餐單對很多人來說難以堅持實行，但她卻不以此為苦差：「好多人會覺得辛苦，可能我的目標太清楚，所以完全不覺得苦。」

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▲ 身上全白貼身服的Stella。（ViuTV發相）

自認「起跑線太低」

對於減肥的最大要訣，Stella直言是「意志」，本來靠做網上直播維持生計的她，放棄一切來參加比賽：「當初我算是打爛飯碗上節目，做直播時會用濾鏡、影相可以遷就角度，但上節目要以真面目示人，還要穿上全白貼身瑜伽服，加上電視會把人的缺點放大，整個過程全靠著堅持和不能輸的心。」

▲ 本身直播主的Stella為了轉型而決定參賽。（黃建輝攝）

意志以外，Stella坦言「三分運動七分飲食」是真的：「減肥以外還要有好看的線條，有肌肉更容易去脂。除了多吃蛋白質，運動方法亦很好重要。而減肥不能單講數字，是要看外觀的觀感。」

自認「起跑線太低」的她，雖然已經結束了比賽和地獄式的減肥，但Stella還是希望可以再瘦一點、上鏡好看一點，所以在家還是會繼續按餐單進食，不過已經回復過往的飯局和社交生活。

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▲ Stella成為《造美人》全場總冠軍。（instagram圖片）

醫學美容

《造美人》的破格之最，相信是要一班參賽的女生在鏡頭前接受整型與微調，Stella細數她在節目中注射的東西：「每個女生都當作『放題』一樣去做，我在蘋果肌打了增生骨膠原、瘦臉針、放鬆下巴，另外在下巴、鼻骨和太陽穴都打了透明質酸。」

▲ 參賽者如「放題」一樣接受各種醫學美容療程。（instagram圖片）

冠軍的獎品除了現金，還有醫學美容的贊助，Stella表示會繼續接受微調：「全世界都知道，所以不用隱瞞，現在都好流行，最重要自然和有醫生的建議，我最擔心我的雙下巴再出來，其他地方只是想再調整得精緻一點。我不會走火入魔，底線是不置入假體，當然希望跟美容店能繼續合作，做他們的『生招牌』。」

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▲ （黃建輝攝）

破斧沉舟

「打爛飯碗」來參賽順利贏得冠軍寶座，問到Stella有否想過失敗的後果。

她坦言：「無所謂，最重要大家見到我有努力就可以了。整個比賽最擔心的一刻，是在初期由16強進12強的時候，我得到最後一個名額。最怕踏上了初選台，但未有接受任何改進、訓練，就被淘汰了，掛名是《造美人》，但我以最差的狀態離開舞台，大家只會記住那個我。」

▲ （ViuTV發相）

得到最後一個名額進入第二輪，在決賽當晚，Stella站在同一位置等候宣佈冠軍人選：「那一刻是覺得終於完了、可以鬆一口氣，勝出是Bonus，已經對得住自己過往數月的堅持和努力了。」

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▲ 因為《造美人》而讓Stella結識到一班好朋友。（instagram圖片）

努力多時終於勝出，當然心情激動：「在比賽中的我喜怒哀樂都不明顯，宣佈賽果當下的真忍不住了，像解脫了、成就解鎖一樣。」

講到她跟第二名的Ice（嚴楚翹）只差0.4分，Stella表示現場眾人都是事後看播出才知道這個差距：「我心中覺得她跟Semi（黎韋彤）都是冠軍人馬、最強勁的兩個對手，當下我只覺得自己已經做到最好、對得住自己，就算輸了也沒辦法。」

▲ 因為《造美人》而結成好姊妹的「MKSA」。（instagram圖片）

還原基本步，Stella之所以決定參加《造美人》，是當了約4年直播主的她想要轉型：「直播做不長久，圈子太窄、壽命好短暫，參加真人騷是為自己找新方向、找機會轉型。」

回想當直播主生涯，她用「神蹟」來形容：「不是說話就是唱歌，其實好悶，托賴我賺到錢，但其實很多人都撐不下去。」Stella勝出後亦開始接下不少幕前工作，被主持人強尼說適合當主持人的她，心目中最想向綜藝節目方面發展。

記者：陳心怡

同場加映：呂爵安、陳欣妍專訪