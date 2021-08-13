【食用安全】台北檢測10款凍飲生菌數及大腸桿菌超標　春水堂、清原上榜不合格率達5.6%

▲ 10款台式飲品的生菌數及大腸桿菌超標。

夏日炎炎，不少人都愛喝一杯冰凍茶飲，但台北市衛生局最近卻抽驗了市面92款調製飲品、52款雪糕等冰品，以及36份配料，結果發現10款飲品及冰品不符合衛生標準，不合格率達5.6%，當中更包括在香港也有分店的「春水堂」。

台北市衛生局最近抽驗了144款凍飲及冰品，當中包含咖啡飲料、茶飲料、冰品及食用冰塊，就生菌數、大腸桿菌群兩方面進行衛生檢驗，結果初抽發現有19款不符合規定，而複檢仍有10款產品不合格。

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10款不合格產品的產品中，「春水堂」的鐵觀音凍飲生菌數超標；「鶴茶樓」的鶴頂紅茶、「澄糖入室」的入室特濃黑糖鮮奶，以及「珊瑚橘」的絲絨奶茶，在生菌數及大腸桿菌群均全超標；而「其實豆製所」的豆乳霜淇淋的生菌數亦告超標。

台北市衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或製程過程有否衛生缺失的重要指標之一。

而在食品中驗出大腸桿菌群過多，雖非食品中毒病原菌，不致影響身體健康、直接致病，卻足以顯示衛生狀態不良，可能是製作過程中衛生狀況、食材、器具及包裝過程受污染，或工作人員個人衛生狀況欠佳所致。

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是次不符合規定的製造業者，將被罰款新台幣3萬元以上、300萬元以下的金額。另外，經台北市衛生局抽驗的36份配料，包括粉圓、椰果、愛玉、芋圓等，所含有的防腐劑、總氰酸及著色劑，經檢驗後都符合規定。

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責任編輯︰羅嘉欣