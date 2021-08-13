【驟雨天氣】雨區從南靠近　日間有幾陣驟雨及有雷暴

▲ 雨區正從南面靠近，日間有幾陣驟雨及有雷暴。（資料圖片）

天氣不穩，市民出外須小心注意。天文台今（13日）9時30分指，一個雨區正從南面靠近，並會在未來兩三小時影響本港，呼籲市民應留意天氣變化，雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日下午1時。過去一小時，長洲、黃竹坑、石崗等地錄得10至20毫米的降雨量。今日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有雷暴。

▲ （天文台提供）

科學主任蔡子淳表示，受高空反氣旋影響，今日中國東南部天氣炎熱，但亦有幾陣驟雨。預料高空擾動會在周末期間影響廣東沿岸及南海北部，該區間中有驟雨。隨著高空反氣旋增強，下周初華南地區天色好轉，驟雨減少。

▲ 未來９天天氣預測。（天文台提供）

本港地區今日天氣預測，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。展望，周末期間間中有驟雨。下周初部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

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記者：陳麗娜