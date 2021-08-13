【港鐵延誤】觀塘綫牛頭角站至九龍灣站軌道設備今早一度故障　約9時許行車回復正常

▲ 今早（13日）約7時，觀塘綫牛頭角站至九龍灣站之間有軌道旁設備運作不暢順，處理事故期間，觀塘綫來往黃埔站及調景嶺站的行車時間需要額外3至5分鐘。（資料圖片）

今早（13日）約7時，觀塘綫牛頭角站至九龍灣站之間有軌道旁設備運作不暢順，為審慎起見，列車經過該路段時需要減慢車速。工程人員即時前往現場落路軌進行檢查和修復。處理事故期間，觀塘綫來往黃埔站及調景嶺站的行車時間需要額外3至5分鐘。

為使列車維持適度服務及盡量減低對乘客的影響，工程人員只能在列車維持服務期間，在獲得車務控制中心確認路軌情況安全及援權下，在前後兩班列車經過有關路段之間的兩三分鐘內進入路軌範圍進行檢查及維修，因此過程需要較長時間。

大約9時10分，工程人員完成臨時修復，觀塘綫列車服務逐步回復正常。初步相信是該軌道旁設備有電綫故障，工程人員已更換有關部份，並將於今晚收車後進一步調查故障原因。港鐵對事件為乘客帶來不便致歉。

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記者：曾卓鋒