【慈善活動】以小朋友創作趣怪角色印製布藝品　置地廣場設慈善限定店開售【內附地址】

▲ 產品包括Tee、帽、布袋、口罩，更可以即場加入個性化元素，例如刺繡襟章和文字。（機構提供）

今年5月份，幼吾幼慈善基金的「333小老師培訓計劃」舉辦了「333千奇百怪創意兒童畫比賽」，藉此鼓勵小朋友透過繪畫，發揮無限創意及想像力，創作一些新奇有趣的角色。

比賽共收到543份作品，由333四區培訓中心代表、贊助商及專業評審選出 80幅入圍作品，當中再選出20幅優勝作品，在贊助商的全力支持下，製作成產品包括T恤、帽、布袋、口罩，現正於We R Family Foundation Charity Pop Up 慈善限定店公開發售，更可以即場加入個性化元素，例如刺繡襟章和文字作慈善籌款用途，全數收益將不扣除成本，捐贈「333小老師培訓計劃」，幫助本地非綜援戶的基層家庭兒童免費提供學術支援、德育教育及全人發展。

大家可親臨慈善限定店，欣賞小朋友的入圍作品、到訪親子填色區及購買印有小朋友獲獎作品的產品，齊齊為慈善出力。

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We R Family Foundation Charity Pop Up 慈善限定店

日期：即日至8月30日

時間：10:30am-7:30pm

地點：置地廣場中庭B樓B10號舖

記者：李越樺