【中秋送禮】文華東方酒店推精緻月餅及奢華禮物籃　21/9前預訂華麗扇形月餅禮盒+三層禮物籃

▲ 香港文華東方酒店呈獻月餅及精緻禮物籃，歡度中秋佳節。(圖片由香港文華東方酒店提供)

香港文華東方酒店誠意推出一系列傳統和特色月餅，以及多款精緻禮物籃，秉承中秋節的傳統。

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各款佳節美點均選用最上乘的食材製作，除奶黃月餅外，朱古力流心及全新的陳皮豆沙月餅定必為饕客帶來無盡驚喜。經典的黃蓮蓉及白蓮蓉蛋黃月餅絕對是歡慶中秋的不二之選。

各款月餅均以具酒店標誌性的華麗扇形禮盒包裝，定價為港幣418元起。此外，文華餅店提供一系列奢華禮物籃，當中包括定價分別為港幣4,188元及3,388元的豪華月餅三層禮物籃和豪華月餅單層禮物籃，以及定價為港幣2,388元的豪華月餅禮物盒。

月餅及禮物籃訂購詳情：

日期：即日起至2021年9月21日

優惠：

1）於2021年9月7日或之前訂購20盒月餅或以上，即可享九折優惠。

2）訂購文華餅店禮物籃五個或以上則可獲快船廊雙人自助晚餐禮券乙張。

訂購方法： 請查閱訂購表格。除親臨酒店外，賓客亦可選擇以送貨服務將月餅及禮物籃送到香港地區。

訂購表格： 按此

了解更多： 致電 +852 2825 4008或電郵至 mohkg-festiveorders@mohg.com 。

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責任編緝：張懿慧