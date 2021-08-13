【大體老師】醫科生上解剖課驚見失蹤好友屍　屍身子彈孔揭尼日利亞「大體老師」來源陰暗面

▲ 醫科生上解剖課驚見失蹤7年好友屍。

非洲尼日利亞一名醫科生上解剖課時，突然崩潰逃離教室。原來課堂上的大體老師，竟是自己的失蹤好友。事件除了為醫科生帶來陰影，仍揭露尼日利亞所使用的「大體老師」，來源其實較為黑暗。

據《BBC》報道，26歲醫科生Enya Egbe於7年前曾就讀Calabar University醫學系。當時他正準備上解剖課，和同學圍坐在3張解剖桌旁，每張桌都擺放著一名大體老師。

▲ 26歲醫科生Enya Egbe。

但幾分鐘後，他尖叫逃走並哭了起來。原來，其中一名大體老師是他失蹤7年的好友Divine。

Enya Egbe表示：

我們曾經一起去夜店，他的胸部右側有兩個彈孔…

另一名醫科生Oyifo Ana憶述指，大部份上堂用的大體老師，身上都有子彈孔。當我知道並非所有人都真的是罪犯時，感到很痛心。有日清晨她見到一架警車駛至醫學院，車內裝滿了血淋淋的屍體

事後Enya Egbe向Divine家人了解，原來之前Divine與3個朋友在晚上外出回家時，被警方拘捕，之後家人一直到不同警局尋人，但沒有任何回音。

Enya坦言，事後心中一直蒙上陰影，每次想進入解剖室時都會想到Divine站在解剖室門口的畫面，因此需要請幾星期假，最終他比其他同學遲一年畢業。目前，Enya在醫院的實驗室工作。

家人最終亦設法認回Divine的屍體。

《BBC》指出，事件反映尼日利亞當地的「大體老師」供應其實較為黑暗。一方面當地醫科生缺乏可供使用的屍體，政府未向家屬通報便將屍體隨意交給醫學院使用；另一方面，突顯當地警察的暴力問題。

尼日利亞現行法律，容許政府停屍間中無人認領的屍體交給醫學院。國家還可挪用被處決的罪犯屍體。

據醫學雜誌臨床解剖學2011年的研究，尼日利亞醫學院使用的屍體有90% 屬於「被槍殺的罪犯」，意味著這些屍體是被警方槍殺的嫌疑人。他們的年齡估計在20至40歲之間，95%是男性，四分之三的人來自較低的階層。至於遺體捐贈則為0。

尼日利亞大學解剖學教授 Emeka Anyanwu表示：「10年後什麼都沒有改變。」

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責任編輯：羅嘉欣