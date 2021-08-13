【周末好去處】大館街角巧現免費展覽　探索中上環社區故事

大館最新展覽「街角巧現」，邀請街頭觀察員和藝術家遊走中上環附近的社區，記錄人們的生活軌跡，並透過他們對生活空間的創意運用來呈現複雜的城市面貌。是次展覽引用了一門日本城市觀察學說「考現學」作為研究方法，揭示空間、人、事、物之間的連結。展覽免費入場，展期至10月3日。

為更深入地觀察有關現象，由香港理工大學設計學院副教授郭斯恆帶領的研究團隊，在過去數月肩負起街頭觀察員的工作，以梳理這些城市活動的軌跡。他們遊走於大街小巷、天橋、露天市場、休憩公園以及縱橫交錯的斜坡和樓梯，從中發掘看似平凡的人與物，拼湊城市不同角落的隱藏故事。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「街角巧現」將展示有趣的社區故事，亦邀來7名香港藝術家，以研究團隊的發現為靈感，藉新作對該區的環境作出創意回應。展覽亦邀請觀眾對其生活空間進行探索，嘗試將觀察結果與藝術融合起來，令自己和他人都可以與社區建立更深刻的聯繫。

展覽期間還有工作坊供親子參與，如8月22日舉行的「玩轉空間」，將透過特別設計的套裝，激發小朋友對空間重新想像，創造出屬於自己的小天地。「考現日常」在8月15及21日，將帶領各位小小觀察員和家長，透過有趣的練習探索大館建築群，並記錄所見所聞。詳情可於官網瀏覽及報名。

街角巧現

地點：香港中環大館大館01座複式展室

日期：即日起至10月3日

時間：11am至8pm

記者：張頌婷