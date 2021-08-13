【食用安全】食龍眼驚見透明生猛蟲蟲　專家教3招避免誤吃果蠅 【附揀靚龍眼貼士】

▲ 專家指，果蠅一般會依存在水果果蒂附近。

買蔬果會不時見到昆蟲的身影！近日一名網友上載影片指，吃龍眼時發現活蟲，顏色與果肉接近，猶如有「保護色」，叮囑大家進食時要留神。本港有專家表示，果蠅一般會依存在果蒂附近，並教市民三招避開果蠅。

該名網民在facebook群組上載影片，展示在龍眼肉裡面一條活蟲。從影片可見，果蒂附近附近有一條透明的蟲，正不斷郁動。樓主提醒網友，活蟲「有保護色」，進食前龍眼要看清楚。

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果蠅經常寄存瓜果內

有網友指，除了龍眼，吃荔枝時也偶然會見到這些蟲。事實上，這些蟲稱為「果蠅」。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士曾受訪表示，果蠅是寄存在瓜果內的幼蟲，由卵演化為幼蟲（蛆）再成蟲。如不慎吃下，也不會對人體造成壞影響，她稱：「不算害蟲，無帶有毒性，毋須過分驚訝，但的確是（在生長中）不理想的情形。」

不過，果蠅會破壞水果表面組織或細胞，為水果造成明顯傷口，繼而造成空氣中的真菌、細菌污染水果，引致發霉及腐爛，水果。

3招避免誤吃果蠅

想避免吃下果蠅，方博士提出以下建議，大家食用前可留意：

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揀靚龍眼貼士

在生果檔如何揀到靚龍眼呢？「農夫荔枝園」園主梁師傅早前接受TOPick訪問時指，龍眼通常被捆成一大束，很難分辨是疏還是密。不過他教路，「外觀又圓又大顆，拆開果肉晶瑩剔透及飽滿，但又未透到看見果核，這顆就稱之為上品。」

他又提到，龍眼果實外殼呈淡黃色或褐色代表已經成熟，呈綠色則只有8成熟，還未可以進食。假如吃到淡而無味的龍眼，就是果蠅作怪。果蠅嗜甜，嘴巴有一枝很長的針，用來吸吮龍眼入面的甜份，被果蠅吸吮過的龍眼，會變得淡而無味，亦很易變爛，會從樹上跌下來。

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責任編輯：羅嘉欣