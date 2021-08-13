【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑　好色才子陸浩明飛擒李佳芯　

▲ Ali於劇裡施展美腿誘惑，令陸浩明色心起。

正在熱播的TVB劇《智能愛人》獲好評，李佳芯飾演的機械人阿寶被觀眾讚又靚又可愛。阿寶功能多多，懂得做家務、猜拳、角色扮演等之外，更擁有黃金比例的完美身型，堪稱完美。

在昨晚（8月12日）播出的《智能愛人》第8集，講述古家儀（麥美恩飾）才子男友田浩（陸浩明飾）卻對阿寶色心起。Ali在這一集除展現視后功力之外，更施展美腿誘惑盡屬好美段。

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▲ 李佳芯擁有修長美腿。

陸浩明演風流才子

第8集的《智能愛人》講述陸浩明飾演的田浩為出書急着找靈感，而古家儀（麥美恩飾）吩咐阿寶（Ali飾）陪同前往協助，惟家儀擔心二人有親密接觸。阿寶即建議她啟用「遙距監控手機apps」，令她可透過阿寶眼球「監督」男友。

劇情講述田浩與阿寶見面後，對她大表欣賞之外，更對身穿短裙騷美腿的阿寶垂涎欲滴，為了二人可獨處，即刻意叫家儀去深圳買燒鵝，望著阿寶美腿的田浩更說：「你真係幾有趣，愈來愈欣賞你。」家儀為了阻止男友向阿寶抽水，遂不停叫人送外賣到家。

▲ 陸浩明演的風流才子，對機械人阿寶動心。

翌日家儀再帶阿寶去見田浩，乍見阿寶穿得很密實，田浩即說：「你穿那麼多會生熱痱。」

之後他藉詞叫阿寶幫忙拿書籍，更著阿寶伸手上櫃頂，身穿legging的阿寶展現腿部完美線條，而田浩即躺平地上「欣賞」阿寶的body，一副戀足癖狂的模樣。

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▲ 阿寶一雙美腿很吸睛。 '

陸浩明演渣男惹笑

然後他更忍不住說：「你很與眾不同，即使包到實也覺得你很sexy。」阿寶見田浩對自己色心起，即作出警告兼說：「家儀對你無條件付出，你不應該做出傷害她的事。」

田浩隨即撲向阿寶兼拉下其外套，幸阿寶成功避開，猥瑣的他說：「你令人驚喜，文武相全，我終於找到100%女孩。」此時阿寶再作出警告，田浩卻說：「成日講家儀家儀，一想起她樣子就不開胃，她絕不罕有，垂手可得。」最後田浩上前擁抱阿寶，於是阿寶用「最低級別武力」，用電把他電暈。

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這一集再次展現Ali的演技及身段，享有女神及視后這兩個稱號可說是當之無愧。此外，陸浩明演好色渣男亦充滿喜感。

現年42歲的陸浩明於2012年由有線轉到無綫，他多次被派任大騷主持及演出綜藝節目，可是過往甚少拍劇，較令人有印象的演出是早前客串《愛‧回家之開心速遞》。

今次他在《智能愛人》演傷盡女友心的渣男，不過現實中，陸浩明出名是一百分男友，十分愛錫女友陳詩欣（Ayan），二人更不時放閃，十分甜蜜。

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