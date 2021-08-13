【JUPAS放榜】港女DSE失手入唔到U　求升中大男友︰陪我一齊Repeat？

▲ JUPAS放榜有人歡喜有人愁，一名港女入唔到U，要求入讀中大的男友可否陪她一齊Repeat。

大學聯招（JUPAS）剛於本月11日放榜，獲派大學學位的中學文憑試（DSE）考生固然開心，但未有Offer的考生則要為前途打算。一名應屆考生順利升讀中文大學，但女友卻未能入U，問男友會否陪她一齊重讀，令男友陷入兩難中。

該名應屆考生於網上討論區「Dcard」發文表示，之前與女友約定要「一齊入中大」，但DSE放榜後，已知女友「應該無乜機會」。他指女友希望重讀一年「再博上去」，想他放棄學位陪同，他不知如何拒絕。

佢問我要唔要一齊陪佢，但我唔想，應該點拒絕又唔會令佢傷心好？入中大都一直係我想嘅嘢，所以都唔想因為佢放棄個學位。

網民紛紛指出，他不應該為女友放棄前途，最多陪女友一齊溫習，或者陪她重考個別科目以作鼓勵。男生認同是好方法，但自己也不願意再retake一科，「因為DSE真係好折磨人」。

網民斥想法自私勸分手

不少網民質疑女友的想法自私，沒有為對方著想，反而想拉低對方水準，勸喻男生考慮是否應該與女友走下去。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳