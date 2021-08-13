【管制水銀】《汞管制條例》今刊憲　本月18日提交立法會審議

▲ 市面上仍有小部分燈泡等產品含有水銀。（資料圖片）

政府今日（13日）在憲報刊登《〈汞管制條例〉（生效日期）公告》，並將於本月18日提交立法會，進行先訂立後審議的程序。

立法會在六月二十三日通過《汞管制條例草案》，以全面實施《關於汞的水俁公約》。《汞管制條例》（《條例》）規管汞（俗稱「水銀」）、汞混合物及汞化合物的進出口、存放及使用，以及添汞產品的進出口、製造及供應等。《生效日期公告》旨在訂定今年12月1日為《條例》的生效日期。

環境局發言人表示：「《條例》確保香港特別行政區全面履行《公約》的國際責任，並保護市民健康和環境免受人為排放和釋放的汞及汞化合物危害。若立法會通過《生效日期公告》，《條例》下的新規管制度將於二○二一年十二月一日生效。《條例》正式生效後，現時《進出口（一般）規例》（第60章，附屬法例A）對元素汞貿易作出的臨時管制將會被廢除。」

水銀在日常生活非常常見，如在電器、燈泡、光管、化妝品等能夠找到。環境局局長黃錦星今年6月在立法會上表示，當局已經充分進行諮詢及得到市民支持；又提到本港市場上沒有業界依賴水銀，產品亦有替代用品。他亦表示，公約給於3年時間讓市民淘汰含有水銀產品，故對市民影響不大。

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責任編輯：曾卓鋒