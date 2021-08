【周末好去處】馬鞍山We Go Mall一站式食玩買　登記即送取商場美食現金券

▲ 「We Go MALL 單車郊遊樂獎賞」由即日至9月5的每個周末舉行。(商場提供圖片)

這個夏天的周末,不如與親朋摰友相約於馬鞍山We Go MALL,來個單車遊,盡情迎接陽光、揮灑汗水!今個夏日,We Go MALL與香港共享單車品牌Locobike攜手打造「We Go MALL X Locobike – 夏日祭.單車郊遊樂獎賞」。

由即日起至9月5日期間的每個星期六、日,Locobike會於商場地下中庭特設打氣登記站,成功登記成為Locobike會員並增值一次,即可獲取商場HK$20美食現金券、LocoMart HK$20購物現金券及神秘禮品;現有Locobike會員在場內成功預留或泊下Locobike、或駕駛個人單車的客人於商場單車停泊區內停泊單車並由工作人員拍照核實均可享有同樣優惠。

▲ Pet Pet Market讓毛孩主人可以帶愛犬一起選購寵物用品。(商場提供圖片)

今年不能前往日本,就愈是懷念日本的夏日祭和花火大會,We Go MALL 將於8月28日至 9月5日一連兩個周末於商場地下中庭舉辦「We Go.夏日祭」。夏日祭劃分三個區域,分別為「Pet Pet Market」、「夏日祭.手作市集」以及「和風遊戲體驗區」,讓大家即使留港消費都彷如置身日本,感受到夏日限定的祭典氛圍,更可以一次過滿足摯友愛寵吃喝玩樂所需。

其中貓奴和毛孩主人不能錯過的「Pet Pet Market」,邀請到多個人氣寵物品牌參加,現場包括寵物食品、零食,飾物、背包、水樽及各式日用品等應有盡有。寵主可以攜同自己心愛的毛孩一同挑選寵物喜愛的產品,一站式滿足寵物所需。此外,We Go MALL更於四天活動期間分別邀請不同的寵物團體到場,例如香港拯救貓狗協會、老有所依等團體宣揚愛護動物訊息,包括舉行慈善義賣籌款、領養活動等,讓大眾親親寵物,別具教育意義。

女士們最感興趣的「夏日祭.手作市集」則售賣各式各樣的特色手作商品,市集上每家本地小店各有特色,有專售香水消毒搓手噴霧、主打廢物重用的飲品樽擺設、精緻獨特的擴香石及香薰,本地原創設計的優雅首飾等。為摯愛選尋好物同時,又可渡過充滿藝術氣息又休閒的週末,手作愛好者萬勿錯過。

最值得期待的「和風遊戲體驗區」引入日本夏日祭典的傳統遊戲—金魚撈撈樂、水球釣釣樂和幸運拋圈圈。款款遊戲經典且富有日本氛圍,讓你彷如置身日本夏日祭,感受和風之夏。客人只需於商場消費滿HK$100或以上 (以單一即日機印發票計算),即有機會換領攤位遊戲劵乙張,每張遊戲券可參加三款和風小遊戲,成功完成三個遊戲後可獲贈小禮品乙份。We Go MALL更聯乘著名動漫卡通人物寶狄與好友,特設期間限定和風夏日祭拍照專區,寶狄與好友首度換上祭典浴衣與各位合照,紀念這敞特別的夏日祭之旅。

「We Go Mall X Locobike夏日祭.單車郊遊樂獎賞」詳情

日期 : 即日至9月5日 (逢星期六、日)

時間 : 12:00-18:00

活動內容 : 符合以下一項條件客人,有機會獲取商場美食現金券共HK$20(HK$5 X 4張)及LocoMart HK$20購物現金券:

1.於場內攤位成功申請成為Locobike會員並增值一次。

2.現有Locobike會員在場內成功預留或泊下Locobike 。

3.駕駛個人單車的客人停泊單車至We Go Mall 指定單車停泊區,經工作人員填妥相關資料及拍照核實。

備註 :

美食現金券只適用於換領當天,逾期無效。

活動期間,每次消費最多可使用4張$5美食現金券 (共$20)

每日名額有限,先到先得,換完即止。

記者:王嵐