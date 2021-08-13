【生命鬥士】為小鐵漢做5次心臟手術醫生辭職　媽媽徹夜難眠憂「最後一仗」現變數

▲ 為小鐵漢完成5次心臟手術的醫生辭職移民，小鐵漢媽媽擔心兒子「最後一仗」出現變數。

本港4歲男童小鐵漢（Kansas）患有先天性心臟病，出生至今已經歷了5次大大小小的手術，幸病情穩定，並正排期接受最後一個心臟大手術，可是這個手術屬高風險。小鐵漢媽媽在社交媒體透露，為小鐵漢完成5次手術的醫生辭職移民，她擔心小鐵漢「最後一仗」出現變數。

昨日（12日）有消息指出，香港兒童醫院的心胸外科顧問醫生羅冠中已向院方辭職，並將於10月底離任，及後將移民。消息稱，羅醫生專門處理複雜的兒童心臟科手術，惟未有接班計劃，擔心離任後團隊只餘資歷較淺的醫生，對複雜心臟病患童或成隱憂。

▲ 小鐵漢出生首7天至3歲期間經歷的5次手術，都是由羅醫生為他做。（「小鐵漢媽媽」fb圖片）

對醫生離職感可惜傷心

小鐵漢媽媽Doris今日（13日）凌晨5時於facebook專頁發帖，透露羅醫生離職的消息令她徹夜難眠，表示小鐵漢出生首7天至3歲期間經歷的5次手術，都是由羅醫生幫他做。她寫道︰

命懸一線的時候，是他想到方法救小鐵漢，現將要辭職離開香港。想起小鐵漢要打最後一仗，更擔心。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

她在hashtag加上「那麼好的醫生都走」、「可惜和傷心」。有網民留言安慰小鐵漢媽媽，Doris回覆網民時表示，每次手術前見到羅醫生，他都予人信任及安穩的感覺，形容他是一位盡力盡責的醫生，更沒有在病患家屬心靈脆弱的時候，說出令他們更傷心的說話。她提及一次經歷︰

有次撞到佢，我同小鐵漢講：「就係羅醫生啦，佢負責維修Iron Man㗎，好犀利㗎。」

待增磅後做第6次心臟手術

Doris在留言表示，「當個個醫生話無辦法，係佢話有辦法，唔信佢我信邊個」。她坦言醫生方面要過心理關口的確有難度，她昨晚擔心得睡不著，但看到網民安慰的說話，心情紓緩了一點。小鐵漢下周將去兒童醫院抽血，而他暫時未夠磅數，最理想要再增加2公斤才能接受第6次手術。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

早前小鐵漢爸爸Jayco稱，小鐵漢將做第3階段單心室循環手術，形容這次手術是「打大佬」，兒子只要體重增至15公斤，就要完成最後一個心臟大手術，然而這手術屬高風險，若手術失敗有機會喪命，又或要等候換心。

4歲小鐵漢捱過5次手術

小鐵漢出生後接受過3次開腔手術，其後經歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器共5次手術。去年5月下旬，小鐵漢接受第4次手術換機械心瓣後，因心率不正而緊急進行第5次手術，植入心臟起搏器。他住院近一個月後出院，去年7月中因凝血指數過高再度入院調藥，慶幸近大半年來病情穩定。

同場加映︰劍擊江旻憓是史丹福學霸 開明媽媽作最強後盾圓劍擊夢

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳