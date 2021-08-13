【新冠疫情】進口冰鮮魚樣本檢出新冠病毒　有市民稱不擔心：正常人買菜回家後都會清洗

▲ 土瓜灣街市一間魚檔的冰鮮魚樣本被檢出新冠病毒。（陳國峰攝）

政府昨日（12日）公布，於土瓜灣街市1樓4號魚檔華記鮮魚出售的冰鮮魚樣本中，驗出對新冠病毒呈陽性，是當局首次驗出有進口魚類及其外包裝樣本檢測為陽性，為謹慎起見，曾接觸或處理由該魚檔出售的魚類的人士須接受強制檢測。涉事魚檔今日（13日）沒有營業，有照常到土瓜灣街市買菜的市民稱不擔心，指自己買菜回家後會清洗。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 ▲ 涉事魚檔今早沒有營業。（曾秋文攝） ​​​​​​​

市民蔡先生說自己多數購買新鮮魚類，最近都沒有到涉事魚檔買魚，他說自己已經預約接種疫苗，不擔心會受感染：

市面這麼多食品種類、唔通樣樣都驚咩，正常人買了餸菜返家都會清洗啦！

羅女士亦說很少光顧涉事魚檔，她說自己已接種疫苗，回家後亦會多清洗食物：

唯有稍后買了魚類返家後，清洗多幾次及用多些鹽醃製。

衞生防護中心昨晚發出強制檢測公告，任何人士如曾於8月10至12日期間觸摸或處理經由相關指定地點出售的魚類，須於須於8月14日前接受強制檢測。

▲ 土瓜灣街市一個魚檔的冰鮮魚樣本被驗出對新冠病毒呈陽性。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文、黃悅晴