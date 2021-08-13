【5000元消費券】蘇寧推電子券血拼精選貨品低至31折　賺高達$1,830優惠券及10倍積分【內附連結】

▲ 蘇寧即日起就舉行《消費券 血拼「蘇」抵買》消費券優惠，只要在指定期間於蘇寧shopping，即有機會賺取高達 10 倍積分，同時更有多款低至 31 折的優惠貨品！

香港蘇寧由即日起至9月17日舉行《消費券血拼「蘇」抵買》激抵消費券優惠，顧客只需在此期間於蘇寧門店購物，即有機會激賺高達10倍積分，同時更設多款低至31折的精選優惠貨品。

▲ 蘇寧即日起就舉行《消費券 血拼「蘇」抵買》消費券優惠，只要在指定期間於蘇寧shopping，即有機會賺取高達 10 倍積分，同時更有多款低至 31 折的優惠貨品！

香港蘇寧門店接受4種消費券支付方式，而蘇寧網店則接受支付寶香港、WeChat Pay HK (只限PC版網站)及Tap & Go支付。顧客於蘇寧門店購物更可以合併消費券支付，即顧客可於同一筆交易中同時使用多於一種支付方式內的消費券付款，而餘額可使用現金、信用卡、EPS易辦事、支付寶香港、WeChat Pay HK、八達通及Tap & Go支付。如顧客選用DBS信用卡支付餘額更可多享高達$970折扣，唯每筆交易只限使用一次支付寶香港電子錢包付款。而蘇寧網店每筆交易只限以消費券付款一次。

1. 激賺 10 倍積分

購買指定品牌產品，即可享高達 10 倍積分獎賞，150 分就可以當$1 用，積分當錢使！

▲ 購買指定品牌產品，即可享高達 10倍積分獎賞， 150分可當 $1使用，積分當錢洗！

2. 精選貨品優惠低至31折

多款產品以優惠價發售，用消費券輕鬆買到心水產品，數量有限，售完即止.

部分優惠產品如下：

▲ Toshiba 蒸氣焗爐(20 公升) $2,280（原價$2,780）

▲ Gree 3/4 匹窗口式冷氣機 $1,990（原價 $3,180）

3. 網店優惠–人氣產品每日凌晨零時限量開搶

每日 00:00 限定 9 件人氣產品以超抵價發售，限量搶購！優惠分為兩期，第一期 鎖定至抵價 為 8月 3至 17日，第二期 鎖定至抵價 為 8月 18至 31日 。

部分優惠產品如下：

▲ Apple MacBook Pro 13 吋 1.4GHzQC I5 512GB 銀色 $8,772（原價$11,099 ）

▲ Apple Airpods Pro $1,688（原價$1,999 ）

8月 18日 至 31日 優惠產品請留意蘇寧網站公佈。

4. 網店優惠–每日指定產品類別優惠

▲ 每日指定品牌或產品類別優惠，購買心水產品盡享優惠！

香港蘇寧《 消費券血拼「蘇」抵買 》 推廣

優惠期： 由即日起至 9月 17日

優惠按此

記者：曾嘉善