【超市大搜查｜2021最新】水中銀檢測雞蛋5款含一定水平急性毒　8款通過毒性檢測安全雞蛋一覽【附完整名單】

▲ 2021年最新檢測，8款通過毒性測試安全雞蛋名單。

雞蛋營養價值高，經常都會食，但未必款款雞蛋都夠安全！水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）最近檢測市面11個雞蛋品牌，共13款雞蛋，發現8款雞蛋通過毒性檢測屬於「品質卓越」，其餘5款雞蛋則有一定水平的急性毒，只屬於「品質合格」。另外亦發現1個樣本檢出微量類雌激素。

水中銀於2021年5月至8月期間從本港各大超市選購11個雞蛋品牌，共13款雞蛋樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括國際品牌如新紀元、CHEW’S周氏EG - Pro、精品農莊、Farm Table等。產地分別來自日本、馬來西亞、新加坡、紐西蘭、澳洲、美國、中國及泰國。

8款通過毒性檢測的安全雞蛋：

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5個樣本驗出含一定水平急性毒

檢測結果顯示，斑馬魚胚胎急性毒物測試中，有8個樣本「品質卓越」，5個「品質合格」。「品質合格」的5個樣本表現出一定水平急性毒，據過往研究，或是母雞攝取的污染物，如飼料中具有雌激素活性的嘔吐黴素、農藥殘留芬普尼，獸藥殘留美洛昔康等，可傳遞給雞蛋，同時影響母雞的健康狀況，團隊不排除當中有化學物質於單獨或混合效應下產生毒性。

與此同時，毒性亦有機會由環境因素造成，包括農場土壤、空氣、飲用水，運輸飼料槽車等，明確誘因須與生產商合作進行調查。

1個樣本驗出微量類雌激素

另外，從轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試中發現，有1個樣本驗出微量類雌激素，但其含量符合水中銀參考世衛安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平。

水中銀指，雞蛋中含有一定量的雌激素，可透過農藥、獸藥、抗生素、激素、塑化劑，有機持續污染物等雌激素攝入，擾亂人體內分泌系統。

類雌激素對人體影響

世界衛生組織與聯合國早已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

研究數據亦指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體。

雞蛋營養價值

營養師李杏榆表示，雞蛋含有身體所需要的所有必須胺基酸，有助保持細胞健康成長，製造免疫球蛋白，維持肌肉量，平衡荷爾蒙等重要作用。

另外，近年來有很多消費者認為質量好的生雞蛋有天然的甘美，營養價值比熟雞蛋更高， 但是如果雞蛋生吃，怕容易有細菌，例如沙門氏菌等。所以應該避免生吃雞蛋。

我一般建議「烚」雞蛋是最健康的食法，但是因為雞蛋含有一些脂溶性維他命，例如維他命A， D等等。所以如果在飲食當中加入一些油分，這些維他命遇油會較易被油吸收，所以如果蒸水蛋，加少許油， 這些脂溶性維他命的營養更易被人體吸收。

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責任編輯：楊宛茜