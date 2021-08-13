【聲夢傳奇】Gigi炎明熹壓軸登場顯地位　Chantel+Yumi+Windy+Aeren組女團跳唱【多圖】

▲ 《聲夢傳奇》一眾學員的「畢業演唱會」《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》。

ViuTV將推出的《全民造星IV》早已表明只召募女生，並準備組女團，似勢要捧出「女版MIRROR」。不過TVB的《聲夢傳奇》似乎搶飲頭啖湯，似乎有意把《聲夢傳奇》的女學員包裝成女團。

在昨天（8月12日）晚上於旺角麥花臣場館舉行首場演出的「畢業演唱會」《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》，更安排炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）分成不同組合一起載歌載舞，似為組女團熱身兼試水溫。

昨晚的《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》首場演唱會，安排黃奕斌、孫漢霖、冼靖峰、姚焯菲、炎明熹、詹天文、潘靜文、林沚羿、張馳豪、何晉樂、林智樂、蔡愷穎、林君蓮、鍾柔美、文凱婷共15位學員演出，他們亦已吸納一些粉絲，在演出場外放滿應援物。

此外，入圍今屆香港小姐的一眾佳麗，亦有入場欣賞當晚演唱會。

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當晚一開場，眾學員全員合唱《造夢時學會飛行》和《全身暑假》。因為在《聲夢傳奇》決賽最後五強的鍾柔美、何晉樂（Rock）和冼靖峰（Archie）未能在晉級，所以他們本來準備在決賽第二回合獻唱的參賽歌卻沒機會唱。

所以在昨晚的演唱會上，他們分別唱本來第二回合準備的參賽歌《下一站天后》、《李香蘭》和《餓狼傳說》。

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為女團試水溫

此外，《聲夢奇》導師JW王灝兒與泳兒在昨晚亦有現身，JW與愛徒Chantel合唱《矛盾一生》、Archie與泳兒合唱《我的回憶不是我的》。

而Yumi、文凱婷（Aeren）和詹天文（Windy）先後跳唱《狂野之城》、《未知》和《Bang Bang》、《跳舞街》展女團的跳唱實力。

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Gigi壓軸登場

人氣王Gigi壓軸出場，分別唱《Bad Romance》、《愛情陷阱》和《沒有你還是愛你》。在Encore環節，由Gigi聯同Yumi、Chantel和Windy跳唱《How You Like That》和《Chotto等等》。

最後由15位《聲夢》學員全員合唱《拼圖》結束演出。

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