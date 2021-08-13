【移民潮】公立醫院醫護流失率達4.6%及6.5%　私院亦從公院挖角補空缺

▲ 醫院管理局主席范鴻齡推斷，近期醫護人員流失與移民有關。（資料圖片）

醫院管理局主席范鴻齡表示，去年7月1日至今年6月底全職醫生，包括實習醫生及牙醫，及全職護士流失率分別為4.6%及6.5%，推斷近月醫護流失率上升與移民有關，情況令人憂慮。他強調醫管局採取「截上游、放下游、中間分流」策略，以臻供求平衡，公營醫療系統可持續發展，措施包括今年底將推行專科公私營協作計劃。

公立醫院醫護人手長期備受關注，范鴻齡出席訪談節目指出，去年7月1日至今年6月底的全職醫生流失率為4.6%，醫生流失率有上升趨勢。護士流失情況方面，去年7月1日至今年6月底的全職流失率為6.5%，較去年同期上升0.9個百分點。他說，從離職員工申請詳盡服務紀錄、提早報稅等行動推斷，流失率上升部分因移民所致。而私家醫院亦面臨醫生移民致人手不足，故在公立醫院挖角，令情況雪上加霜。

政府正循多方面增加醫護人手，其中《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》旨在讓符合特定條件的非本地培訓港人醫生，毋須通過執業資格試，可在港取得正式註冊資格，正待立法會審議。對於條例應否進一步放寬至非香港永久性居民的海外醫生，他持開放態度，但強調必須先符合兩大條件，即是優先聘請所有本地醫科畢業生，以及確保現時醫療服務水平不受影響。

范鴻齡表示，人口老化及患病年輕化，均令公立醫院服務需求增加，故醫管局採取「截上游、放下游、中間分流」策略，以確保公營醫療系統可持續發展，但目前不會考慮調高公立醫院服務收費。

他舉例，「截上游」需配合政府發展基層醫療，加強市民「病向淺中醫」的概念和家庭醫生的角色，減少病人入院；另亦應利用大數據及科技，向病人提供充足醫療資訊，及早預防及治理疾病。「放下游」方面，醫管局將加強院舍合作，安排病情穩定的病人入住院舍，並由外展醫療團隊定期跟進。他預告，醫管局今年年底會選定合適的專科試行公私營協作計劃，讓社區家庭醫生負責跟進病情穩定的專科門診病人，以達至「中間分流」。

范鴻齡憶述醫管局抗疫期間，應對多個棘手難題，包括醫護團隊對個人保護裝備需求急增，局方需向世界各地供應商搜羅採購、單日確診數字連日破百對病床及醫療設備構成巨大壓力，以及醫護罷工。對於處理醫護罷工一事，范鴻齡認為醫管局扣減缺勤人員的工資的決定，已全盤考慮法律條例及局內管治架構，是合理的決定。

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記者：陳麗娜