【中秋送禮】唐宮小聚新推9款口味月餅附送皮革手袋 即日至31/8享75折購限量禮盒套裝
唐宮小聚全新推出多款不同嶄新口味「月滿相聚」月餅，有素食、流心及傳統，款款用心製作。月餅包裝上亦用心地準備多款包裝，如扇貝形手挽盒或高雅皮革手袋。
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全新素食月餅
全新推出的「素有新意禮盒」內有3款口味共6件月餅，包括欖仁紫薯月餅、抺茶紅豆月餅及松露果仁月餅，細心考量用料以及口味調配，炮製出健康與味道並重的節慶好滋味。現售HKD$223/1盒6件 (原價：HKD$298)
結合經典+新口味
「雙色奶皇流心月餅」，除帶來經典奶皇流心月餅外，更特別推出玫瑰醬洛神花奶皇流心月餅，酸甜幽香，味道特別。
現售HKD$223/1盒6件 (原價：HKD$298)。
4款經典美味重新演繹
「芳華四喜禮盒」一盒內有4款經典滋味如肉乾紅蓮蓉月餅、黑芝麻蛋黃月餅、雙黃白蓮蓉月餅及全新配方首創的松露黑毛豬果仁月餅。加上設計環保時尚又精美的包裝，送禮自用兩雙宜。中環店則另設限定特別禮盒套裝。
禮券優惠價現售HKD$298/1盒4件(原價：HKD$398) (單價 $78/口味)。
唐宮小聚「月滿相聚」系列月餅禮券優惠
|月餅
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素有新意禮盒
欖仁紫薯月餅 x2
抺茶紅豆月餅 x2松露果仁月餅 x2
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雙色奶皇流心月餅
奶皇流心月餅 x3玫瑰醬洛神花奶皇流心月餅 x3
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芳華四喜禮盒
肉乾紅蓮蓉月餅 x1
黑芝麻蛋黃月餅 x1
雙黃白蓮蓉月餅 x1松露黑毛豬果仁月餅 x1
|早鳥優惠價
|$223 (原價$298)
|$223 (原價$298)
|$298 (原價$398)
|單品價
|N/A
|N/A
|$78/件
*於8月31日前購買禮劵可享75折優惠
禮券換領日期：2021年9月1日至13日全線門店換領 (禮盒裝)
2021年9月14日至21日中環及尖沙咀店 (禮盒裝)
2021年9月14日至21日中環店(只限中環限定禮盒)
禮券兌換點﹕中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓、尖沙咀廣東道30號新港中心3樓303號舖、荃灣楊屋道1號荃新天地1期UG層43及81號舖、沙田沙田正街18號新城市廣場第三期3樓A333號舖
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責任編緝：張懿慧