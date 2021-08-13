【2021放暑假】挪亞方舟之寓學習於娛樂最後一擊     全港首創室内遙控越野攀爬車闖模擬森林場景

▲ 全港首創室内遙控越野攀爬車大冒險。(圖：挪亞方舟提供)

今年暑假又快到尾聲，小朋友在準備新學年的同時，不妨抓住夏日的尾巴，要玩樂趁快了。挪亞方舟於即日起至8月29日期間 (逢周六及日) 舉行的「夏日森動大歷險」，集合玩樂、教學與保育元素於一身，帶領訪客走入彷如亞馬遜森林的不同場景，齊齊展開一趟森動僞旅行！

小朋友在園內不但可以化身為小機師，模擬駕駛飛機在空中俯瞰，亦可大玩全港首創的「室内遙控越野攀爬車大冒險」，透過特製的越野遙控車，穿越仿如亞馬遜森林顛簸崎嶇的地帶；以至在野生動物及史前恐龍的世界中探險，了解恐龍生態及動物冷知識，亦可變身為亞馬遜原住民，體驗利用梭織機創作獨一無二的民族風杯墊，打造難忘好玩最後一擊的暑期活動！



1.室内遙控越野攀爬車大冒險

在模擬亞馬遜自然地勢的場景裏探險，以四驅越野攀爬車勇闖險境，走過泥濘石路、與危機四伏的深坑與及驚心動魄的木棧橋，大大考驗參加者的判斷力及駕駛越野車的技巧。



所需遊戲券：4張、適合5歲或以上之人士

▲ 在模擬駕駛艙場景裏，嘗試作爲小小飛機師翱翔天際的滋味。(圖：挪亞方舟提供)

2.飛凡小機師訓練營

在模擬駕駛艙場景裏，兩手控制著模擬駕駛器，一嘗作爲小小飛機師翱翔天際的滋味。除了學習飛行知識，工作人員亦會在場講解亞馬遜熱帶雨林，喚醒小朋友對守護這「地球之肺」的重要。



所需遊戲券：5張、適合5至11歲之小童

挪亞方舟「夏日森動大歷險」活動指引

日期：即日至8月29日(逢周六及日)

時間：10am-6pm

地點：新界馬灣珀欣路33號

查詢：3411 8888

網站：http://www.noahsark.com.hk/tra/

入場費：凡進入挪亞方舟人士需繳付入場費，成人$198，小童及長者(特惠門票)$158，活動期間設有買2送1門票優惠。

備註：每位門票持有人可獲旅遊攻略乙本(包括10張遊戲券)，適用於參加上述部份自選活動。

記者：郭秀芳