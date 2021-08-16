  • 30°C
香港時間 : 2021816日 (週一) 16:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星扮靚】鄺潔楹自製蔬果汁打造零贅肉body　一個動作做10年令豬膽鼻消失【內附食譜】

休閒消費 15:55 2021/08/16

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

鄺潔楹曾經重達120磅兼有包包面加豬膽鼻，究竟如何保持現時100磅的零贅肉身段及令豬膽鼻消失呢？

上月剛度過了29歲生日、被封為「仙氣女神」的潔楹BB鄺潔楹，雖然生得細細粒，但身型也非常fit。不過原來鄺潔楹曾經重達120磅兼有包包面加豬膽鼻，鄺潔楹最近就拍片跟大家分享她的黑歷史以及女神育成之路。

鄺潔楹被封新一代「仙氣女神」。（取自IG）

鄺潔楹入行7年，由娛樂主播做起，最近就在電視劇《愛回家》中飾演大學女神Venus而成功入屋，其實鄺潔楹跟角色一樣，現實中早就被封為「仙氣女神」，現時只有約100磅的她身型極fit，沒半點贅肉，但見她在片中公開的舊照，可見17歲時在美國讀高中的她，身高155cm、體重120磅兼有包包面及豬膽鼻，是肥妹仔一名。後來全靠每朝早喝蔬菜汁減磅，鄺潔楹已經維持了此習慣3年，再加上她一有時間就行山做運動，可見減肥絕對需要恆心。

身材甚fit的鄺潔楹悖不介紹在社交平台派福利。（取自IG）

鄺潔楹自製的蔬菜汁食材比較隨意，有時候會放羽衣甘藍或菠菜，再加入水果，例如香蕉和菠蘿。她選擇的食材營養豐富且高纖，有助排便，而當中羽衣甘藍屬super food，含豐富維他命C，幫助促進合成膠原蛋白，令皮膚更健康有亮澤。

點擊放大圖片跟鄺潔楹DIY蔬菜汁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

經常被人懷疑曾經整容，鄺潔楹再次否認，並解釋一來是化粧問題，二來全因箍牙，令她的包包面不再。至於她的豬膽鼻，就全靠一個習慣令它消失︰「我由十一、二歲開始會捏鼻，真係捏到二十幾歲就變咗唔再係豬膽鼻，呢招真係work，除咗呢個原因，我自己都解釋唔到個鼻點解會改變﹗」

記者：梁靜詩

相關文章

【明星減肥】李亞男產後6個月成功塑身　靠營養餐單兩個月減6kg
12:09 2021/06/03
【明星減肥】李亞男產後6個月成功塑身　靠營養餐單兩個月減6kg
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
13:44 2021/08/04
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
【明星減肥】用低醣飲食法減20多磅　靚媽陳倩揚：有好心情才有動力瘦身
18:30 2021/08/08
【明星減肥】用低醣飲食法減20多磅　靚媽陳倩揚：有好心情才有動力瘦身

你可能感興趣

【明星減肥】李亞男產後6個月成功塑身　靠營養餐單兩個月減6kg
12:09 2021/06/03
【明星減肥】李亞男產後6個月成功塑身　靠營養餐單兩個月減6kg
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
13:44 2021/08/04
【香港小姐】陳倩揚邀向海嵐談修身之道　憑飲食秘訣成功塑身保身材　
【明星減肥】用低醣飲食法減20多磅　靚媽陳倩揚：有好心情才有動力瘦身
18:30 2021/08/08
【明星減肥】用低醣飲食法減20多磅　靚媽陳倩揚：有好心情才有動力瘦身
鄺潔楹 減肥 健康美容 健康飲品 DIY手作 整容 行山 運動 演員 TVB

最高瀏覽

【機艙搗亂】13歲男童與母爭執狂踢飛機窗　空少勸阻無效膠紙封嘴綁手腳
17:24 2021/08/13
【機艙搗亂】13歲男童與母爭執狂踢飛機窗　空少勸阻無效膠紙封嘴綁手腳
【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機
17:54 2021/07/26
【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機
【家賊難防】銀包鈔票不翼而飛疑遭外傭偷竊　91歲機智婆婆1招揭發家賊
18:06 2021/08/11
【家賊難防】銀包鈔票不翼而飛疑遭外傭偷竊　91歲機智婆婆1招揭發家賊