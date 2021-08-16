【明星扮靚】鄺潔楹飲蔬果汁塑造女神body　靠一招令豬膽鼻消失【內附食譜】

▲ 鄺潔楹飲蔬果汁塑身。

上月剛度過了29歲生日、被封為「仙氣女神」的潔楹BB鄺潔楹，雖然生得細細粒，但身型也非常fit。不過原來鄺潔楹曾經重達120磅兼有包包面加豬膽鼻，鄺潔楹最近就拍片跟大家分享她的黑歷史以及女神育成之路。

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▲ 鄺潔楹被封新一代「仙氣女神」。（取自IG）

鄺潔楹每朝喝蔬菜汁

鄺潔楹入行7年，由娛樂主播做起，最近就在電視劇《愛回家》中飾演大學女神Venus而成功入屋，其實鄺潔楹跟角色一樣，現實中早就被封為「仙氣女神」。

現時只有約100磅的她身型極fit，沒半點贅肉，但見她在片中公開的舊照，可見17歲時在美國讀高中的她，身高155cm、體重120磅兼有包包面及豬膽鼻，是肥妹仔一名。後來全靠每朝早喝蔬菜汁減磅，鄺潔楹已經維持了此習慣3年，再加上她一有時間就行山做運動，可見減肥絕對需要恆心。

▲ 身材甚fit的鄺潔楹悖不介紹在社交平台派福利。（取自IG）

鄺潔楹自製的蔬菜汁食材比較隨意，有時候會放羽衣甘藍或菠菜，再加入水果，例如香蕉和菠蘿。

她選擇的食材營養豐富且高纖，有助排便，而當中羽衣甘藍屬super food，含豐富維他命C，幫助促進合成膠原蛋白，令皮膚更健康有亮澤。

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經常被人懷疑曾經整容，鄺潔楹再次否認，並解釋一來是化粧問題，二來全因箍牙，令她的包包面不再。至於她的豬膽鼻，就全靠一個習慣令它消失︰「我由11、12歲開始會捏鼻，真係捏到二十幾歲就變咗唔再係豬膽鼻，呢招真係work，除咗呢個原因，我自己都解釋唔到個鼻點解會改變﹗」

記者：梁靜詩