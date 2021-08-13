【好人好事】將軍澳孕婦拎集運包裹　暖心職員借手推車送到屋企樓下

▲ 將軍澳孕婦日前拎集運包裹，遇上暖心職員，主動借手推車兼送到屋企樓下。

不少港人愛海外網購，集運會慳運費，可是要一次過取大包褢。日前將軍澳有名孕婦取集運時，因貨品重，本想待外傭姐姐來幫忙，但集運公司職員主動幫忙，送貨至樓下，令孕婦大為感激，感受到人間有愛，更特意在網上分享此好人好事。

孕媽獨自取集運包褢

該名孕媽昨日（12日）於facebook群組「將軍澳主場」發帖，發放正能量，表揚集運公司的職員。事發在上星期四，懷胎9月的她有晚放工後去將軍澳集運公司，她預計貨品有些重量，但不排除內地集運會報大重量，故率先去查看。

見間舖冇人，所以打算望下件貨，感受下幾重先，如果太重，叫工人姐姐幫手拎，如果唔重都自己搞掂算，因為仲有個3歲仔，唔想帶埋佢落雨落街。

年青職員主動幫忙送貨

孕媽向職員公司報上電話資料，現場有兩位後生仔職員，其中1位主動提出借手推車仔予她。有手推車不用太大力，方便好多，她隨即表示會很快歸還，想不到職員非常熱心，進一步幫忙。

同佢講句我好快會還，我住斜對面嗰座，然後另一位聽到我住邊後，仲二話不說幫手送到屋企樓下入埋𨋢。

此外，由於當時下雨，暖心職員問孕婦有否雨傘，關心她不要淋雨。職員所做的超出工作範圍，助人不計較的舉動令孕媽很感動。

坦白講全程我都冇掂過件貨，因為佢哋一見我大肚就拎住，冇打算交俾我，真係好感謝佢哋兩位。

孕媽大讚將軍澳好有愛

言語道謝之外，孕媽更希望藉發帖多謝他們。她一直有幫襯該位於富康花園的集運公司，已感受到職員的用心，「一直好有禮貌，又快手」。她分享此事不是鼓勵他人消費別人的同情心，強調當時剛巧店舖沒有其他顧客，他們亦忙著其他事，真的百忙中抽空︰

佢兩位後生仔都喺舖做緊嘢，即有一人留守，而另一人幫我，但其實佢哋真係完全冇義務幫我手，所以我真係好感激同表揚佢哋！TKO（將軍澳）呢度好有愛呀！

將軍澳街坊紛紛讚好

有關帖文引起很多將軍澳街坊讚好，不少人曾幫襯該集運公司，感受過職員的用心待客，十分有共鳴，更讚揚他們「仲好靚仔添」。許多網民分享窩心事︰「我都係常客，佢哋2個真係超nice，我老公整親腳，變咗我去攞貨，佢都會問候我老公對腳情況」、「佢兩個真係好好人㗎，我拎親都抱B拎貨，都會幫我開窿方便拎」等。更多留言︰

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責任編輯：王明芳