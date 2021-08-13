【白手興家】離婚單親貨車司機獨力湊大4兒子　投身一行業變富翁建氣派豪宅

▲ 單親爸爸獨力湊大4兒子，白手興家住豪宅算是苦盡甘來。

來到一座宏偉的古風城堡式豪宅，以為主人一定是出身富裕，承襲上一代的福澤，沒想到背後卻是個辛酸的白手興家故事。日本一名貨車司機30多年前與妻子離婚後，獨力撫養4名兒子，在最艱難的時間他對準農業發展，令人生大逆轉，搖身一變成富豪，更於5年前興建氣派豪宅，如今73歲的他，對生活仍充滿熱情，「作為人類不能沒有夢想和目標」。

日本綜藝節目《可以跟你回家嗎？》近日去到千葉縣，在一間超市遇上一對帶著兩名孩子的年輕夫婦，36歲的丈夫篠塚利彥表示，可以到他的老家參觀。

當製作組到達目的地，看到眼前的氣派城堡不禁驚嘆，這看起來像縮小版的「名古屋城」城堡，有一條長長的階梯登上正門，屋頂有兩隻金鯱，門前更有兩隻從中國購入的巨型石獅子。

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老家的主人是篠塚利彥的73歲爸爸篠塚敏夫，他出身於農村家庭，父母均是務農維生，而他長大後任職貨櫃車司機，因為經常要出差，與妻子聚少離多，妻子最終在31年前與他離婚。篠塚敏夫一邊工作，一邊照顧4名年幼的兒子，生活拮据，直至15年前出現轉機。

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責任編輯：王明芳