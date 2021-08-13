  • 28°C
香港時間 : 2021813日 (週五) 13:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【白手興家】離婚單親貨車司機獨力湊大4兒子　投身一行業變富翁建氣派豪宅

親子 13:26 2021/08/13

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

單親爸爸獨力湊大4兒子，白手興家住豪宅算是苦盡甘來。

來到一座宏偉的古風城堡式豪宅，以為主人一定是出身富裕，承襲上一代的福澤，沒想到背後卻是個辛酸的白手興家故事。日本一名貨車司機30多年前與妻子離婚後，獨力撫養4名兒子，在最艱難的時間他對準農業發展，令人生大逆轉，搖身一變成富豪，更於5年前興建氣派豪宅，如今73歲的他，對生活仍充滿熱情，「作為人類不能沒有夢想和目標」。

日本綜藝節目《可以跟你回家嗎？》近日去到千葉縣，在一間超市遇上一對帶著兩名孩子的年輕夫婦，36歲的丈夫篠塚利彥表示，可以到他的老家參觀。

當製作組到達目的地，看到眼前的氣派城堡不禁驚嘆，這看起來像縮小版的「名古屋城」城堡，有一條長長的階梯登上正門，屋頂有兩隻金鯱，門前更有兩隻從中國購入的巨型石獅子。

    點擊圖片放大
    +15
    +14

老家的主人是篠塚利彥的73歲爸爸篠塚敏夫，他出身於農村家庭，父母均是務農維生，而他長大後任職貨櫃車司機，因為經常要出差，與妻子聚少離多，妻子最終在31年前與他離婚。篠塚敏夫一邊工作，一邊照顧4名年幼的兒子，生活拮据，直至15年前出現轉機。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

同場加映：劍擊世界一姐江旻憓是史丹福學霸　開明媽媽作最強後盾圓劍擊夢

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳 

相關文章

【父兼母職】母親節前夕收女兒感謝信　單親爸爸流下男兒淚︰莫名的感動
13:18 2021/05/07
【父兼母職】母親節前夕收女兒感謝信　單親爸爸流下男兒淚︰莫名的感動
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
15:50 2021/03/11
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
【偉大父愛】3歲女兒患罕病無法咀嚼進食　單親爸不放棄嘴對嘴餵食相依為命
18:26 2021/01/26
【偉大父愛】3歲女兒患罕病無法咀嚼進食　單親爸不放棄嘴對嘴餵食相依為命

你可能感興趣

【父兼母職】母親節前夕收女兒感謝信　單親爸爸流下男兒淚︰莫名的感動
13:18 2021/05/07
【父兼母職】母親節前夕收女兒感謝信　單親爸爸流下男兒淚︰莫名的感動
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
15:50 2021/03/11
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
【偉大父愛】3歲女兒患罕病無法咀嚼進食　單親爸不放棄嘴對嘴餵食相依為命
18:26 2021/01/26
【偉大父愛】3歲女兒患罕病無法咀嚼進食　單親爸不放棄嘴對嘴餵食相依為命
家庭關係 單親家庭 家庭教育 爸媽心聲 離婚 創業

最高瀏覽

【耳機爆炸】28歲男子邊充電邊聽歌　藍牙耳機突然爆炸不治死亡
13:01 2021/08/12
【耳機爆炸】28歲男子邊充電邊聽歌　藍牙耳機突然爆炸不治死亡
【頒令破產】欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰坦言「世界任何地方都無哂錢」
12:11 2021/08/12
【頒令破產】欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰坦言「世界任何地方都無哂錢」
【出軌報復】人妻一句短訊被懷疑出軌　慘遭老公剃禿頭迫供認「每天曖昧」
12:55 2021/08/12
【出軌報復】人妻一句短訊被懷疑出軌　慘遭老公剃禿頭迫供認「每天曖昧」