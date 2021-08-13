【涉殺動物】涉殺害動物施巫術被控殘酷對待動物　19歲占卜師還押候訊

▲ 19歲占卜師涉提供巫術服務，以宰殺動物進行活體奉獻，被控1項殘酷對待動物罪，今（13日）被押解往西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

19歲占卜師涉提供巫術服務，以宰殺動物進行活體奉獻，被控1項殘酷對待動物罪，今（13日）被押解往西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至10月8日再訊，待控方進一步調查，包括追查動物來源及與被告交易人士等，被告不准保釋，還押候訊。

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被告唐綽謙（19歲），報稱為占卜師，被控1項殘酷對待動物罪，控罪指他於2021年8月1日至11日之間，在香港某地方殘酷地惡待，或因胡亂或不合理地作出作為，而導致兔子及老鼠受到不必要的痛苦。

控方申請押後案件待警方作進一步調查，包括檢查涉案動物、追查動物來源、銀行收款紀錄、曾與被告交易人士及被告的手機紀錄。控方反對被告保釋，辯方申請保釋被拒。

裁判官應控方要求將案件押後至10月8日再訊，被告還押候訊。

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記者：林欣樂