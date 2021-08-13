【潮物速報】日本人氣品牌sacai x JPG x nike推聯乘高筒球鞋　師承川久保玲夥拍時裝頑童9月尾有售

▲ Jean Paul Gaultier（右）引退，找來sacai的設計師阿部千登勢（左）當上客席設計師，早前在巴黎舉行Haute Couture show，叫好非常。（圖片由品牌提供）

要數當今人氣最高的日本時裝品牌，一定非阿部千登勢創立的sacai莫屬，每次和nike合作推出的球鞋都賣過滿堂紅，近日和藝術家KAWS的聯乘系列在中環開賣，一樣人山人海，不少服裝遭fans秒殺，剛剛又和時裝大師Jean Paul Gaultier合作，一浪接一浪，每個月都是sacai的大日子。

曾經是Comme des Garcons（川久保玲創立的品牌）門生的阿部千登勢，是品牌設計師Junya Watanabe旗下的得力助手，離開品牌後於1999年成立自己的品牌。

▲ 是次由sacai操刀的Haute Couture系列，有不少服裝找來JPG舊有的元素再次重新演繹，例如這件皮外套，當年由歌手Bjork穿上，這一個全新版本為了配合環保和護生，應用上fake fur縫製。（圖片由品牌提供）

據當事人聲稱，品牌選用這個名字，是因為在傳統的日本文化中，女性結婚後都會用上夫姓，她的丈夫阿部潤一（Junichi Abe / kolor的設計師），Abe不是姓氏，原來sacai才是，於是經丈夫鼓勵下建立起自己的品牌，從此踏上青雲路，成為近5年來日本最成功的時裝設計師。

當2021年只是過了四分之三的時候，sacai就先後和不同品牌合作過，包括幾乎停不了與nike的合作。

與法國時裝品牌A.P.C. 的聯乘、甚至剛剛7月中一推出立即在全球賣過滿堂紅的sacai X KAWS系列等，都可見她產量之多，叫人咋舌之餘，同時又可以保持一定銷量，在這個經濟環境下還有這份能耐，難怪不少人都看好她成為另一個Comme des Garcons。

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夥拍時裝頑童

而最近只要提到sacai，都一定少不得和Jean Paul Gaultier（JPG）拉上關係，JPG這位現年69歲的時裝大師，於去年1月宣告退休，將品牌的Haute Couture每季交由他欣賞的時裝設計師處理。

而第一位被他選中的就是sacai，對於被選中sacai自是喜出望外，但又因為面對突如其來的疫情，令Haute Couture時裝展的日期一改再改，自言因此因禍得福。阿部千登勢說：

因為疫情，我得到額外的時間創作，可以說是因禍得福，而最開心莫過於JPG從沒有提問過我的創作，甚至沒有要求提前看我的作品。

而更厲害的是，這一次sacai將舊日不少JPG經典的服裝，再糅合了自己的必殺技（Hybrid），重新將不少JPG過往的經典來一個更適合於今天環境的演繹，例如將Madonna於Blond Ambition Tour的胸衣變成更易穿的裙子。

過往招牌式的tatto印花，sacai找來著名紋身大師Dr. Woo設計了全新圖案，用於nude colour的緊身衣或MA-1飛行員外套上。

至於千呼萬喚的就一定是據聞在9月尾將會推出的sacai X Jean Paul Gaultier X nike的聯乘高筒球鞋，如此大堆頭令人眼前為之一亮的系列，實在難為了下一個將會接手 JPG Haute Couture的設計師呢﹗

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記者：何偉雄