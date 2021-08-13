【香港小姐2021】馬祖雁欠鬥心冇得留低　陳聖瑜不捨隊友一再痛哭

▲ 馬祖雁最終無得留低，跟一眾佳麗話別。

《2021香港小姐競選》以真人騷進行，一共8集的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》本周一已開始播映。28位入圍佳麗在8位師姐包括曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成4組，參與為期11天的「Stay Battle」爭奪Stay席位。

經過第二輪扒龍舟比賽後，最低分的橙組陷入告別組員危機。在決定第二名離營佳麗前，眾師姐與副總經理曾志偉會面。志偉一來即感謝各師姐的投入、認真與付出，並強調佳麗可Stay準則取決於進步程度：「是可惜嘅，但冠軍只是得一個。」

▲ 馬祖雁冇得留低的原因是欠了一份鬥心。

之後師姐們再各自與組員回顧第二輪表現，葉靖儀坦言是次真人騷是其意料之外：「因為港姐予人感覺永遠都好靚，我沒想過這些比賽都見到我們真實的一面，這樣可以讓觀眾更了解我們性格，而選到一個真正好的冠軍。」

因組員少了一人而在現場擔心爆喊的姜嘉琳，則指比賽後反而看輕了成敗：「之前的不開心和擔心沒有了，就算我們最後攞第四，我覺得完成整件事已經好開心。」

▲ 盧淑儀的積極向上，吸引了評審們的目光。

面對將有組員冇得留低的橙組，眾人均擔心在首輪獲得最低分的盧淑儀 （Chloe）會被離開，紛紛表示不捨，王嘉慧謂：「她一路表現都好好，好畀心機。」

盧淑儀亦坦言有心理準備：「最深刻是嘉兒跟盈盈兩位師姐對我的鼓勵，叫我去享受個過程。今日扒龍舟，我也是當學習，跟大家一齊去面對困難。」

▲ 馬祖雁雖然要離營，但仍樂觀面對。

最終張嘉兒痛心宣布馬祖雁是第二位離營佳麗，評審鍾子綸解釋盧淑儀有得留低原因是因在龍舟比賽中展現個人魅力：「馬祖雁並非不努力，但少了份鬥心去present自己，少了份港姐應有的魅力。相反Chloe不斷進步，她今次直情帶住橙組一齊上，好吸引到我哋注意，好Charm。」

▲ 一班組員大感不捨。

馬祖雁離營前，師姐及組員送上最後祝福，期間陳聖瑜激動攬著祖雁爆喊：「我們明白要更加多溝通。」馬祖雁反過來安慰眾人，對此嘉兒大表痛心謂：「我們損失一個充滿正能量的隊員。」

▲ 陳聖瑜忍不住落淚。

節目尾聲，陳凱琳以畫外音表示下星期的真人騷考核全面升級，佳麗們將面對「最嚴格嘅訓練、最苛刻考驗，以及最殘酷賽制。」

下周精華片段所見，佳麗們除了要潛入水底拍攝寫真，更要在飄搖的浮板上行水上貓步，朱綽盈更因艱鉅考驗嚇至扁嘴兼大叫「好驚」，要師姐張秀文出言安慰。