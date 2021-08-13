【打卡熱點】The ONE皇室堡Sanrio Characters超萌競技場　Hello Kitty布甸狗12位主角變身萌爆運動員+會場獨家商品

▲ The ONE及皇室堡由即日起至8月29日，舉辦Sanrio Characters超萌競技場，有12位Sanrio明星登場。（商場提供）

奧運剛結束，但另一場萌爆夏日運動盛會「The ONE ‧ 皇室堡．Sanrio Characters 超萌競技場」會由即日起至8月29日期間於尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡舉行。12位Sanrio選手會換上全新獨家運動造型登場，並分為男女兩組，以9大超有睇頭的競技項目熱鬥，絕對是打卡able。同場更特設超萌競技限定店發售Sanrio獨家運動主題商品，商場會員亦可憑積分尊享「競」賞禮遇。

尖沙咀The ONE會有動感女子組，由隊長Hello Kitty帶領5大人氣「女神」選手大玩競技，包括有My Melody及My Sweet Piano網球對打、Marron Cream玩高爾夫球、Kuromi及Cheery Chums玩花式跳水。

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而皇室堡則有活力男子組，由布甸狗Pompompurin領軍，聯同踩單車的玉桂狗Cinnamoroll、守龍門的AP鴨、打棒球的Kero Kero Keroppi，以及踩花式滑板的Tuxedosam，Sanrio粉絲不容錯過。

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兩場亦同步設有超萌競技限定店，售賣Sanrio會場獨家運動主題商品，包括有齊集12位男女選手的Sanrio Characters手挽袋（$99.9），其他精選產品有Sanrio Characters造型摺扇、保冷購物袋、冰袋、涼感毛巾及日常小物等，部分更低至6折。

而The ONE Club及WINDSOR CLUB會員可獨享正價貨品9折，或可憑積分尊享「競」賞禮遇，免費換領The ONE及皇室堡聯乘Sanrio獨家運動禮品。於場內拍照留念並完成指定步驟，更可換取兩隊的專屬防窺鏡頭貼，非常可愛。

▲ Sanrio Characters超萌競技限定店，獨家發售近30款全新Sanrio運動系列主題精品。

Sanrio Characters 超萌競技場

日期：即日起至8月29日

時間：10am-10pm

地點：The ONE UG2中庭 / 皇室堡地下中庭



Sanrio Characters 超萌競技限定店

日期：即日起至8月29日

時間：11am-9pm

地點：The ONE UG2中庭 / 皇室堡地下中庭

記者︰黃依情