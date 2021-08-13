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【體院發展】林大輝稱將增聘教練及訓練員　嘆按摩師門檻高難聘請

社會 13:50 2021/08/13

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體院主席林大輝。（資料圖片）

東京奧運日前結束，港隊共奪得1金、2銀、3銅，成績史上最佳。社會歡喜之際，亦關注本港運動體育發展。體院主席林大輝今日（13日）在電台節目表示，未來將會增聘更多教練及訓練員，相信政府會增撥資源。就日前港隊代表之一的謝影雪表示，體院的物理治療及按摩師人手不足，林大輝指按摩師門檻高，故難以聘請。

林大輝表示，現時體院有1300至1400名運動員，包括約500多人為全職運動員，惟教練則不足100名。他表示，體院的資源近年不斷上升，每年開支超過7億港元，相信政府會增撥資源，將來會增聘更多教練及訓練員。

他亦提到，明白運動員對物理治療及按摩師有需求，惟他指出按摩師門檻較高，需清楚知道每位運動員的傷患，亦要隨隊比賽，故難以聘請。

另外，他表示運動員的收入不能只考慮直接資助，強調是多勞多得，運動員會參加比賽獲取獎金；又表示很多行業薪酬與表現掛勾，強調精英比賽是「弱肉強食、你追我趕、你爭我奪、不進即退」，重申資源和場地仍有限，故只能按運動員表現，決定如何分配資源。

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責任編輯：曾卓鋒

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