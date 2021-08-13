【手機熱潮】Samsung推五款新品摺疊機Galaxy Z Fold3 5G首亮相　聯承Thom Browne特別版26/8起網上接受預訂

▲ 三星電子有限公司攜手美國時裝品牌Thom Browne推出的一系列特別版手機。(圖片由三星電子有限公司提供)

三星電子有限公司推出兩款新一代摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold3 5G 和 Galaxy Z Flip3 5G 後，更帶來攜手美國時裝品牌Thom Browne推出的一系列特別版手機。Galaxy Z Fold3 5G 和 Galaxy Z Flip3 5G Thom Browne 特別版僅在指定地區（包括香港）推出，並將於 2021 年 8 月 26 日上午10時正起於香港Samsung網上商店接受預訂。

Galaxy Z Fold3 和 Z Flip3 Thom Browne 特別版套裝更附Galaxy Watch4 與三款替換錶帶、Galaxy Buds2、皮革手機殼和耳機殼以及無線充電器等一系列專屬配件。而Galaxy Z Fold3 亦配備Thom Browne特別版 S Pen Pro。

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▲ Thom Browne的標誌性顏色映襯白色啞光質感及其對稱線條的經典設計，與流線型的玻璃機身完美結合。(圖片由三星電子有限公司提供)

▲ Thom Browne 特別版套裝更附有萬眾矚目的Galaxy Watch4 與三款替換錶帶。(圖片由三星電子有限公司提供)

▲ Galaxy Watch4 與三款替換錶帶。(圖片由三星電子有限公司提供)

▲ Galaxy Z Fold3 亦配備Thom Browne特別版 S Pen Pro。(圖片由三星電子有限公司提供)

▲ Galaxy Z Fold3 5G 和 Galaxy Z Flip3 5G Thom Browne 特別版僅在指定地區（包括香港）推出，並將於 2021 年 8 月 26 日上午10時正起於香港Samsung網上商店接受預訂。(圖片由三星電子有限公司提供)



Galaxy Z Fold3 5G ：專業效能，非凡娛樂

只需展開Z Fold3 5G，大家便如置身影院般的視聽體驗，在搭載最新的屏幕下鏡頭技術，以及毫無阻擋的7.6吋Infinity Flex屏幕上盡情享受。Z Fold3 5G的鏡頭開孔由極細小的像素組成，增加屏幕的可視區域，因此用戶可以毫無干擾地使用應用程式。

Z Fold3 5G的加強版 Flex Mode功能亦必定受到追求工作效率的用戶所喜愛。全新功能讓用戶能同時處理更多事情，提升工作效率，如可以在上方屏幕進行視像通話，同時在下方屏幕查看會議記錄。透過 Z Fold3 5G更新的Multi-Active Window，用戶可以更輕鬆地在手機的大屏幕上查看日曆，同時編排自己的日程。 加上採用更時尚、更薄、更輕巧的設計，令用家更輕易攜帶。