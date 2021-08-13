【手機熱潮】Samsung推五款新品摺疊機Galaxy Z Fold3 5G首亮相 聯承Thom Browne特別版26/8起網上接受預訂
三星電子有限公司推出兩款新一代摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold3 5G 和 Galaxy Z Flip3 5G 後，更帶來攜手美國時裝品牌Thom Browne推出的一系列特別版手機。Galaxy Z Fold3 5G 和 Galaxy Z Flip3 5G Thom Browne 特別版僅在指定地區（包括香港）推出，並將於 2021 年 8 月 26 日上午10時正起於香港Samsung網上商店接受預訂。
Galaxy Z Fold3 和 Z Flip3 Thom Browne 特別版套裝更附Galaxy Watch4 與三款替換錶帶、Galaxy Buds2、皮革手機殼和耳機殼以及無線充電器等一系列專屬配件。而Galaxy Z Fold3 亦配備Thom Browne特別版 S Pen Pro。
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Galaxy Z Fold3 5G：專業效能，非凡娛樂
只需展開Z Fold3 5G，大家便如置身影院般的視聽體驗，在搭載最新的屏幕下鏡頭技術，以及毫無阻擋的7.6吋Infinity Flex屏幕上盡情享受。Z Fold3 5G的鏡頭開孔由極細小的像素組成，增加屏幕的可視區域，因此用戶可以毫無干擾地使用應用程式。
Z Fold3 5G的加強版 Flex Mode功能亦必定受到追求工作效率的用戶所喜愛。全新功能讓用戶能同時處理更多事情，提升工作效率，如可以在上方屏幕進行視像通話，同時在下方屏幕查看會議記錄。透過 Z Fold3 5G更新的Multi-Active Window，用戶可以更輕鬆地在手機的大屏幕上查看日曆，同時編排自己的日程。 加上採用更時尚、更薄、更輕巧的設計，令用家更輕易攜帶。
Galaxy Z Flip3 5G：完美平衡潮流風格、創新功能和無盡樂趣
另外，Z Flip3 5G亦有四款時尚顏色可供選擇，包括奶油白、森林綠、丁香紫及幻影黑，同時推出多款官方手機殼，配有手機指環扣及手機帶 ，讓用戶更容易掌握和摺疊手機，絕對是一款展現個人潮流品味的流動裝置。新一代的Z Flip3 5G機面屏幕比上一代大四倍，無需展開手機便可輕鬆地查看各種通知及訊息。用戶可以追蹤自己的日程安排、檢查天氣、使用新的屏幕小工具監控每日步數。Z Flip3 5G經過精心設計，讓用戶能夠捕捉和分享人生重要的回憶。透過最新的相機功能及Flex Mode，用戶無需手持便可拍出自拍照。
預訂日期
Samsung Galaxy Z Fold3 和 Z Flip3 Thom Browne Edition 將於2021年8月26日上午10時正起於香港Samsung網上商店（https://shop.samsung.com/hk）接受預訂。數量有限，售完即止。
Galaxy Watch4 Classic Thom Browne 特別版將於9月底在指定市場開始發售。香港方面，Galaxy Watch4 Classic Thom Browne 限量版將於2021年9月24日起接受預訂，有關詳情將稍後公布。
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責任編緝：張懿慧