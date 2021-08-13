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【奧運熱潮】影帝梁朝偉任青少年運動基金贊助人　罕談運動得著助演戲

社會 14:19 2021/08/13

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影帝梁朝偉今日出席一個運動展覽，原來這位影帝是一位運動健將，平日愛好滑水滑雪，他希望青少年可將運動變成生活習慣，感受運動益處。

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梁朝偉是青少年運動基金的贊助人之一，他指，自己特別喜歡海洋，而香港環境十分適合滑水，特別是在夏天「方便、好玩又唔會熱」，又會參加帆船、單車等。他自言每日都做運動，「一瞓醒就運動，天氣好就滑水，有風就玩帆船，香港唯一不能踩單車，因為路面不適合。」

他建議年輕人如未曾接觸運動，可多作嘗試，「每個人性格唔同，最緊要搵適合運動，我鍾意一個人，唔太啱團體運動，踢波我就唔太啱，鍾意一個人滑水，一個人玩帆船，不要限死做邊樣，所以最緊要咩都試。」音樂與運動對他而言不可缺少，運動已是他的生活習慣，他鼓勵年輕人將運動融入生活。

不過，他表示未有觀看剛完結的奧運，「我好少睇電視，又唔敢睇，好驚鍾意個隊或人如果輸咗，心情會受影響，但我鍾意玩。」

梁朝偉又稱，運動令他操練體能，對他工作十分有幫助，亦是生活平衡的調劑，「工作需要energy，例如情緒激烈戲，喊戲、情緒崩潰，可能要拍3、40次，需要好多能量，因此需要練好身體應付拍戲需要」。他指，拍戲工時長，舉例以前電視台一日工作18小時，所需體能極高，加上他自己要求高，會全程投入拍攝，「成日諗場戲可以點拍好啲，做運動就唔會諗，平衡吓工作表現更好」。

談到下月其有份主演的漫威電影《尚氣》上映，梁朝偉指自己過去拍了很多拍戲，陸續今年上映，希望會帶新鮮感予觀眾。

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記者：蘇文軒

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