【窩心好物】善用保溫壺 陪你享受每個幸福時刻

保溫壺一向給人印象都是冬天的保暖恩物，但其實只要好好善用，絕對是四季的窩心好物。現時的保溫壺已經不是單一純保暖，還可以保冷，而且設計細節相當細心，貼合大眾的不同需要，無論任何場合如辦公室、戶外運動或學校上課等都適合，陪伴大家享受每一個幸福時刻！

▲ 小牛角不銹鋼真空直飲杯 $102.7

見「杯」飲水 提升健康抵抗力

因為一場疫情，令大家更關注身體健康，但與其補充不同種類的保健品，不如從基本入手，平日多喝水。有研究指出，每天飲用足夠的水，能提升免疫力、延緩老化、加速大腦反應、排毒及維持心血管健康。因此，水是最天然和最便宜的「保健品」。想時刻提醒自己多喝水，少不了一個多功能的隨身杯，如小牛角的不銹鋼真空直飲杯，採用316醫用級不銹鋼內膽，具有較高的耐腐蝕性，加上雙層真空設計，長效保溫，而且一按即飲，輕巧便攜，隨時隨地補充水分。

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▲ 小牛角運動保溫樽 $83.2

運動專用 雙壺嘴設計防滲漏

在炎夏進行戶外運動，體內水分蒸發速度快，此時一定要補充大量水分，預防中暑。另外，大熱天時，難免會想喝冰凍的飲品，適量的凍飲的確可為身體降溫，但在烈日底下，冰凍的飲品也會很快變暖，因此建議大家可改以運動保溫樽盛載凍飲。這款運動保溫樽專為運動而設，杯身同樣採用雙層優質不銹鋼設計，真空處理，不單可以長時間保暖，還可以保冷，打破大家對保溫樽的既定印象。同時設有兩種壺嘴設計，窄口方便飲用，闊口方便加冰塊，加上防漏矽膠圈，不怕飲品會溢出。

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▲ 小牛角不銹鋼真空飯壺 $154.7

通過消委會測試 保溫6小時高於50度

在疫情下，大家都減少外出用膳，除了叫外賣外，很多人都投入帶飯行列，既可吃得健康有營，又可以減少使用一次性的塑膠餐具和容器，一舉兩得。提到帶飯，第一時間會想到保溫飯壺，一個理想的保溫飯壺，絕對是最佳的「飯腳」，毋需排隊「叮」飯，可以慢慢享受1小時的「Me Time」！在揀選保溫飯壺時，最重要留意其保溫的時間，早前在消委會的抽樣測試中，小牛角不銹鋼真空飯壺於6 小時後上下層仍能保持超過50度，保溫效果比其他品牌優勝。其採用雙層優質不銹鋼設計，長效保溫，加上附有可摺式匙羹，免除要多帶一套餐具，兼且設獨立食物盒，方便分隔不同的飯菜。

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小牛角多款不同保溫產品 照顧生活每個不同時刻

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