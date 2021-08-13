【罪成判囚】司機駕車撞警車囚8周　網台記者藏改裝傘囚8個月

▲ 司機駕車撞警車囚8周，網台記者藏改裝傘囚8個月（資料圖片）

2020年4月有人悼念太子站8.31事件，1名男子涉駕私家車撞毀警車以及阻差辦公，早前被裁定危險駕駛及阻差辦公等2罪罪成，今（13日）於西九龍裁判法院被判囚8星期。另外警方於車上搜出1把改裝雨傘，29歲網台記者早前被裁定1項公眾地方管有攻擊性武器罪成，今被判囚8個月。

首被告為28歲文員陳棟材，早前經審訊後被裁定阻差辦公及危險駕駛2罪罪成。次被告為29歲網台記者曾焌熙，其阻差辦公罪罪脫，但管有攻擊性武器罪成。

控罪指首被告於2020年4月30日，在洗衣街與山東街交界，故意阻撓高級督察高國權、警員秦偉明及警員林浩翔，以及在道路上危險駕駛1輛私家車。次被告被控於同日攜有1把帶有可拆除金屬杆的可伸縮雨傘。

辯方求情時指，首被告所涉2項控罪於數秒內發生，希望兩罪判刑同期執行；次被告則任職網台，收入不穩定，案發時社會動盪已完結，雖然當日有人聲稱悼念8.31太子站事件，但在太子或旺角均無非法集會事件發生，被告被捕的現場亦非示威現場。

裁判官香淑嫻判刑時指，首被告無案底，其背景報告正面，還押後有深刻反省及悔意，判兩項控罪分別4星期及8星期監禁，兩罪為一連串事件，同期執行，總刑期為8星期監禁，停牌6個月，期間需參加駕駛改進課程。

裁判官續指，次被告有案底，但並非本案同類，考慮到涉案雨傘有殺傷力，雖然沒有展示出來，但若用拆出的棒作襲擊，後果可以很嚴重，報告顯示被告毫無悔意，9個月是合適的量刑起點，但考慮到被告的未婚妻近期流產，酌情扣減1個月，判被告監禁8個月。

次被告申請保釋等候上訴，被裁判官拒絕。

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記者：林欣樂