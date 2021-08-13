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【冒牌貨】海關掃蕩通菜街小販攤檔拘兩人　檢獲市值約40萬冒牌貨

社會 15:35 2021/08/13

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海關檢獲約3,700件懷疑冒牌物品。（政府新聞處）

香港海關昨日（12日）在旺角打擊售賣冒牌物品，檢獲約3,700件懷疑冒牌物品，估計市值約40萬元。行動中拘捕兩人。

海關表示，早前進行巡查期間，發現旺角有小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。經初步調查後，海關昨日採取執法行動，掃蕩多個位於通菜街的固定及流動小販攤檔，並檢獲該批懷疑冒牌物品，包括衣服、手袋和銀包等。行動中，海關拘捕一男一女，年齡分別為49歲和67歲。

海關指，會繼續加強巡查及採取執法行動，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動，提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢；商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

海關又指，根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：黃悅晴

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