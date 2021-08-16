【遺物整理】兒子丟棄丈夫所有遺物　寧養社工： 立即丟掉遺物是一種雙重失去和哀傷

▲ 婆婆剛歷喪夫之痛，兒子就丟棄所有丈夫遺物，幸得寧養社工製相片紀念冊，助婆婆解鬱結。

潘婆婆的丈夫是我其中一位所關顧的晚期癌症病人。第一次家訪潘婆婆，踏進家門的時候就看見家裡有許多中國書法和花鳥國畫。本科唸中文系的我又興奮得把專業丟到腦後，問潘婆婆是否能讓我把書法和國畫拍下來。因為我有幾位義工也超級喜歡寫書法和國畫，她們看到這些作品一定會很開心。

開心過後，詳談之下才知道原來潘婆婆和丈夫在內地生活的時候都是中文教師，可是來到香港之後因為學歷不被承認，所以無法在香港擔任教師，潘婆婆的丈夫只能到學校去當校工。但是潘婆婆的丈夫從來沒有放棄自己的喜好，繼續在家裡寫書法和繪畫。

然而在上個月，墨水乾涸了、畫紙變黃了。潘婆婆的丈夫在家裡的睡夢中離開了。

在前幾天，我去家訪潘婆婆的時候，看見她比上一次見面好像瘦了許多。潘婆婆一直自言自語地說：為什麼要丟掉、為什麼要丟掉...這讓我看得很心痛。

我問潘婆婆，最近怎麼了？潘婆婆說，兒子知道爸爸離開的消息便立即從內地趕回來。30多年都沒有回來的兒子，回來後就一下子把爸爸的東西通通丟掉！

這一刻，我才發現那些掛在牆壁上的書法和國畫全都不見了。

一直喃喃自語的潘婆婆，說著說著也開始哭了起來。

都沒有了...都沒有了

我真的不知道怎麼去形容，這到底有多麼的痛。

50多年的老夫老妻，一起在香港生活，家裡大大小小的東西，全都充滿著她們的回憶。

潘婆婆的喪夫之痛還沒有時間去整理時，卻要再一次面對瘋狂的失去——一切關於丈夫存在過的生活痕跡突然從潘婆婆的世界中完全消失。

我忍住淚水，感受著潘婆婆的痛。在這個時候，我的手機不小心滑倒地上，當我撿起來時發現手機打開了，而且跳到相冊的畫面去。

我突然叮一聲想到，不不不！潘婆婆丈夫存在過的痕跡不是還有很多嗎？它們就在我的手機裡！

然後我跟潘婆婆一起在手機再次瀏覽丈夫的作品。

最後我把手機超過100張婆婆丈夫的書法和繪畫照片印刷成一本作品相冊，送給潘婆婆作為留念。

【寧養社工劄記】

1. 親人離世已經很痛

2. 親人離世後東西被立即丟掉，是一種雙重的失去和哀傷

3. 把遺物全都丟掉是因為不懂得整理遺物

4. 遺物整理與轉化服務是有需要的

文章獲「Hong Kong Hospice Social Worker Society」授權轉載，標題為編輯所擬。

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責任編輯：楊宛茜