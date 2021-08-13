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【港區國安法】涉串謀勾結外國勢力　壹傳媒前高層羅偉光張劍虹續還押9月底再訊

社會 16:15 2021/08/13

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張劍虹。（經濟日資料圖片）

壹傳媒前行政總裁張劍虹及已停刊的《蘋果日報》前總編輯羅偉光，早前連同《蘋果日報》3間公司同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件今（13日）於西九龍裁判法院再訊。控方申請押後案件至9月30日，待警方再作進一步調查，同日處理另一宗涉《蘋果日報》4前高層案件。控方續反對保釋，羅申請保釋被拒，張則沒有保釋申請，但透露擬向高等法院申請保釋。

5名被告為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹（59歲）及羅偉光（47歲），同被控1項被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全控罪，違反《港區國安法》第29（4）條及《刑事罪行條例》第159A及159C條。

控方今由署理助理刑事檢控專員張卓勤代表，張申請押後案件至9月30日待警方進一步調查，當天法庭已排期處理《蘋果日報》4名前高層違反國安法的案件，兩案控罪及案情相同，但張表示暫時未獲指示合併處理。

控方又透露，警方已完成部分調查，但仍有少部分電子儀器及財務紀錄等須繼續調查，控方並繼續反對各被告保釋。

國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至9月30日再訊，並拒絕羅偉光的保釋申請。張劍虹則無保釋申請，並透露將高等法院申請保釋。

另案涉《蘋果日報》4名前高層，4人分別為筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前主筆馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲）。4人同被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，案件於早前提堂，4人還押至9月30日再訊。

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記者：林欣樂

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