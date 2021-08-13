【音樂家庭】女兒讀聖士提反嘆中文功課深　鄭中基10歲女擅長唱歌志願做歌手

星爸星媽都喜歡安排仔女讀國際學校，將來往海外升學，但「暖男爸爸」鄭中基（Ronald）卻認為，仔女應先讀本地學校學好中文，故選讀名校聖士提反書院附屬小學，喜歡該校有寄宿，校園又與囡囡最愛的「Harry Potter學院」相似，可以好好享受校園生活。

49歲的鄭中基與第一代有線娛樂新聞台主播余思敏（Sammie）結婚10年，育有一對仔女鄭梓喬（Emma）與鄭梓仁（Evan），轉眼已分別10歲和6歲，處於讀小學階段。

▲ 鄭中基為子女選讀本地學校，希望他們的中文能力有一定基礎。（湯炳強攝）

在仔女年幼時，兩夫妻皆認為要讓孩子學好英文，購入一套昂貴著名教材，以好玩方式逐步學習ABC、拼音及文法等。至幼稚園階段，他們為孩子選讀維多利亞教育機構轄下一所幼稚園，採用國際文憑（IB）課程，孩子漸漸培養出講英文的習慣，只對父母講廣東話。

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惡補中文聽說讀寫

Ronald發覺仔女學中文開始吃力，小學階段須惡補，更棄國際學校，選讀位於赤柱的本地私立名校聖士提反書院附屬小學，直屬中學為聖士提反書院，小六生較大機會原校升讀。

我並非期望他們中文好叻，但起碼要識聽識講識寫，爺爺嫲嫲等長輩不懂英文，所以一定要識廣東話與他們溝通，如果他們真的壓力太大，我們才考慮轉校。

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聖士提反小六生須寄宿

本地好學校眾多，Ronald選擇聖士提反其中一大原因是校園環境幽美，「好像Harry Potter魔法學院的古老建築，還有大片草地對著大海，空氣都很好，是很理想的讀書環境。」

Ronald又特別喜歡該校獨有的小六寄宿生活，讓小朋友學習獨立。校方規定，每名小六生都必須在校寄宿一年，認為小六生踏入青春期渴望獨立自主，需要正確指導及激勵。寄宿亦有助朋輩間建立友誼，成為他們享受學習的推動力，有助適應中學階段。

▲ 鄭中基寄語女兒先讀好書，之後可自由選擇想行的路。（IG圖片）

Emma於新學年升讀小五，平日Ronald落足心機教女，因自三年級開始多功課和深奧，當中最感困難是中英文閱讀理解。

我花了最多時間教他們理解文章，因閱讀理解不能從文章直接找出答案。

Ronald透過親子閱讀去幫助仔女理解文章，再加以發問及解釋答案，「例如解釋何謂『貪心』，原本應該平分的東西，但有一個人拿得比較多，就代表那人貪心，他們開始知道從一篇文章可思考很多。」

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閱讀比電影更能培養幻想力

在閱讀與電影之間，Ronald更喜歡閱讀的幻想空間，還可以和孩子一同幻想美好世界，慢慢培養出他們的閱讀興趣。

拍電影是別人拍給你看，是別人定了的世界，但閱讀世界可以由你設計出來，邊閱讀邊幻想，例如讀公主故事，可幻想城堡是怎樣？在山上或河邊？我仔女幻想出紫色的美景，我又和應下。我就是這樣教他們閱讀，他們讀得好開心。

仔女年幼仍未懂得閱讀時，Ronald會發揮搞笑本色「作故仔」，氹得小孩好開心。現時Ronald一家仍保持每晚講Bedtime Story，一家四口輪流讀，Ronald最叻為書中角色配音，「我扮有人放屁，他們就覺得好好笑，叫我再扮一次，看多幾頁又翻轉頭叫我再扮，直到我說要睡覺了！」

▲ 鄭中基為保持活力與子女玩耍，好勤力跑步練氣，尤其要應付精力充沛的兒子。（湯炳強攝）

女兒愛唱歌 兒子吹色士風

仔女在學業上要努力追進度，音樂方面他們則有很強優勢，不但遺傳了爸爸的音樂天分，面對學校推行「一人一樂器」，也有爸爸親身指導。Ronald指女兒喜歡唱歌跳舞，樂器選了敲擊樂；兒子則從小看中他的色士風，覺得金色立立令好靚。

家姐唱歌弟弟常在旁邊扮彈奏，他懂得彈結他、打鼓、吹色士風，他在學校已選擇了學習色士風。

▲ Ronald讚囡囡唱歌比自己同齡時更好。（IG圖片）

Ronald未正式教女兒唱歌，只教導了基本開聲，就像做運動要先熱身，否則易弄傷肌肉；唱歌沒有做好開聲，好易傷聲帶。他讚揚女兒比自己同齡時唱得更好。「開聲後肌肉會鬆好多，唱高音低音會自如一點。我每次錄音、做演唱會前都要開聲，就不怕唱高音時會傷到聲帶。」

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畢業後讓子女自由發展

女兒已渴望像爸爸一樣入行唱歌，兒子則想做科學家。Ronald表明只要是子女想行的路，就不會阻止，惟一要求子女好好讀書至畢業，之後選定路向就要堅持。他回想任職唱片公司高層的父親鄭東漢的寄語︰

當年（未出道時）爸爸對我說，唱歌不一定成功，全世界只有一個張學友，沒有第二人，叫我想清楚，我選擇了堅持下去。如果女兒真的想入行，我會講解這一行的所有事，有問題可以問，長大後她自己會懂得選擇，不能強迫的。

【鄭中基專訪 上集】

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記者︰林綺玲